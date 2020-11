Den Igeln durch den Winter helfen

Gisela Löffler, Waldpädagogin, hat das Igelprojekt initiiert.

Bei ihr bekommen Interessenten eine kostenfreie Anleitung zum Bau einer Stachelritterburg sowie weitere Tipps rund um den Igel.

Kontakt: per Telefon unter 0 64 71-6 29 34 34, per E-Mail an Gisela.Loeffler@forst.hessen.de und im Internet auf www.jugendwaldheim-weilburg.de/aktuelles/jwh-igel-projekt.