Der Tag in Mittelhessen: Was heute wichtig ist

MITTELHESSEN - Eine Corona-Quarantäne hat eine Gladenbacher Familie sechs Wochen daheim festgesetzt, die Infektionen in den Schulen im Lahn-Dill-Kreis steigen rasant an und Demonstrierende in Wetzlar müssen nun Maske tragen. Das und mehr finden Sie in unseren mittelhessischen Themen des Tages.

Top-Themen des Tages

Sechswöchige Corona-Quarantäne belastet Familie

Die 40-jährige Mornshäuserin Carolin Witzler hat mit ihrem Mann und drei Kindern eine wochenlange Corona-Zwangspause daheim hinter sich - Unsicherheit plagt sie weiterhin.

Demo-Teilnehmern müssen in einigen Wetzlarer Straßen nun doch eine Maske aufsetzen. (Foto: Matthias Bein/dpa)

Kehrtwende in Wetzlar: Demonstrierende müssen Maske tragen

Nach Waffenhandel bei SEK-Einsatz in Wetzlar überwältigt

Der 56-jährige mutmaßliche Sexualstraftäter sitzt bereits in Untersuchungshaft. (Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia)

Marburg: Mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen

Zitat des Tages

Das Zitat stammt aus diesem Artikel:

Frage des Tages

Der dazugehörige Artikel:

Corona-Fälle an 70 von 92 Schulen im Lahn-Dill-Kreis

Noch kann der Unterricht im Lahn-Dill-Kreis weitestgehend in Präsenz stattfinden. (Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa)

