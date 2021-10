Deutlich mehr Gewerbesteuereinnahmen für Weilmünster

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster. Eine gute Nachricht aus dem Rathaus in Weilmünster: Neuesten Berechnungen zufolge erzielt die Gemeinde im laufenden Jahr Erträge in Höhe von rund 22,5 Millionen Euro. Das sind rund 1,1 Millionen mehr als ursprünglich geplant. Den größten Anteil hat der Bereich der Steuern, hier werden 760 000 Euro mehr Einnahmen erwartet als bisher im Haushaltsplan 2021 einkalkuliert waren.

Mindestens zweimal im Jahr ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Das sieht die Gemeindehaushaltsverordnung vor. Kämmerer Andreas Gotthardt erläuterte den Gemeindevertretern in ihrer jüngsten Sitzung den Bericht zur aktuellen Haushaltslage. Bei der Endabrechnung des Steinbruchs in Weilmünster wird der Umsatzerlös voraussichtlich 250 000 Euro betragen. Dieser Posten ist den privatrechtlichen Leistungsentgelten zuzuordnen, die dadurch bei insgesamt rund 1,6 Millionen liegen.

Erfreulich ist nach Auskunft des Amtsleiters die anhaltend positive Entwicklung der Steuererträge, die am Ende des Haushaltsjahres die geplanten Einnahmen von rund 8,8 Millionen Euro übertreffen können. Sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der Umsatzsteuer werden die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Einnahmen erreicht oder übertroffen.

Noch deutlicher ist die Entwicklung bei der Gewerbesteuer, die rund 720 000 Euro über den Planansätzen liegen wird. Aufgrund der Pandemie rechnet die Gemeinde jedoch damit, dass die Spielapparatesteuer einen Einbruch erleiden wird. Die Einnahmen werden voraussichtlich nur bei etwa 10 000 Euro liegen, das sind 45 000 Euro weniger als ursprünglich geplant.

Pandemiebedingt

nur wenig investiert

Insbesondere für den Bereich der Kinderbetreuung erhält Weilmünster mehr finanzielle Unterstützung. Der Betrag der Zuweisungen und Zuschüsse erhöht sich im Haushaltsjahr 2021 um 367 000 Euro auf mehr als vier Millionen Euro. Mehr Erträge als geplant kann Weilmünster auch beim Holzverkauf aus dem gemeindeeigenen Wald erzielen. Mit Einnahmen von insgesamt rund 800 000 Euro liegt der Wert um rund 116 000 Euro höher als im aktuellen Haushaltsplan vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Schadenslage des Waldes rechnet die Gemeinde aber damit, dass sich die Situation noch auf der Sollseite bemerkbar machen wird. Wie hoch genau, kann die Gemeinde derzeit aber noch nicht sagen.

Die Aufwendungen der Gemeinde werden nach Auskunft von Gotthardt bei 22,3 Millionen Euro liegen, das sind rund 205 000 Euro weniger als geplant. Die Höhe der Haushaltsreste aus den Vorjahren sei, wie auch schon 2020, auf einem sehr hohen Niveau und müsse vordringlich abgearbeitet werden, betonte Gotthardt.

Für 2021 sind Ausgaben in Höhe von vier Millionen Euro geplant. Zusammen mit den Haushaltsresten des Vorjahres, die sich auf insgesamt 6,8 Millionen Euro belaufen, gilt es, ein Investitionsvolumen von 10,8 Millionen Euro abzuarbeiten. Pandemiebedingt seien von den 2021 geplanten Investitionen für eine Vielzahl von Einzelprojekten bisher nur etwa ein Prozent umgesetzt worden.

Noch nicht abgerufen hat die Gemeinde Weilmünster die bewilligten Kredite über 950 000 Euro. Die Darlehen stehen für die Sanierung des Rathauses (250 000 Euro), den Endausbau Schießheck (300 000 Euro) und den Endausbau Am Holzweg (100 000 Euro) in Laubuseschbach sowie den Endausbau Hinter den Gärten in Langenbach (300 000 Euro) zur Verfügung.