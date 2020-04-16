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Donnerstag, 16.04.2020 - 13:30
3 min

Deutsch-französische Freundschaft übersteht auch Corona-Zeiten

Diana Carano aus Weilmünster hält Kontakt zur Partnerstadt im südfranzösischen Le Cheylard.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Im Mai 2019 sind die französischen Freunde aus Le Cheylard zu Gast in Weilmünster gewesen. Mit dabei war auch Diana Carano aus Weilmünster (3.v.r.), die Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses. Foto: Sandra Becker

Im Mai 2019 sind die französischen Freunde aus Le Cheylard zu Gast in Weilmünster gewesen. Mit dabei war auch Diana Carano aus Weilmünster (3.v.r.), die Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses. Foto: Sandra Becker

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Fotos
Im Mai 2019 sind die französischen Freunde aus Le Cheylard zu Gast in Weilmünster gewesen. Mit dabei war auch Diana Carano aus Weilmünster (3.v.r.), die Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses. Foto: Sandra Becker

Im Mai 2019 sind die französischen Freunde aus Le Cheylard zu Gast in Weilmünster gewesen. Mit dabei war auch Diana Carano aus Weilmünster (3.v.r.), die Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses. Foto: Sandra Becker

Der Le-Cheylard-Platz vor dem Bürgerhaus in Weilmünster. Zum 50-jährigen Bestehen der deutsch-französischen Partnerschaft im Jahr 2013 hat Le Cheylard dem Marktflecken die beiden Bücherbände aus Sandstein als Symbol der Freundschaft zum Geschenk gemacht. Foto: Dorothee Henche

Der Le-Cheylard-Platz vor dem Bürgerhaus in Weilmünster. Zum 50-jährigen Bestehen der deutsch-französischen Partnerschaft im Jahr 2013 hat Le Cheylard dem Marktflecken die beiden Bücherbände aus Sandstein als Symbol der Freundschaft zum Geschenk gemacht. Foto: Dorothee Henche

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