Die Feuerwehr in Rohnstadt bekommt einen Neubau

Die Gemeindevertretung in Weilmünster hat einem neuen Gebäude und auch der Modernisierung in Dietenhausen zugestimmt. In Rohnstadt belaufen sich die Kosten auf 1,2 Millionen Euro.

Von Agathe Markiewicz Redakteurin Weilburg