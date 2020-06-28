Lokales

Weilmünster

mehr aus Weilmünster
plus
Sonntag, 28.06.2020 - 11:00
4 min

Die Jugendpflege Weilmünster plant Ferienspiele in Kleingruppen und ein Webinar

Geplante Ferienaktionen mussten wegen Corona abgesagt werden. Die Jugendpflege Weilmünster hat alternative Angebote entwickelt, die aktuell möglich sind und Spaß versprechen.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
In Kleingruppen werden die Teilnehmer der Ferienspiele Weilmünster mit dem Mountainbike unterwegs sein. Foto: Marco Baumbach

In Kleingruppen werden die Teilnehmer der Ferienspiele Weilmünster mit dem Mountainbike unterwegs sein. Foto: Marco Baumbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2IcoT3QiT5mqTIlYwjiLw4tE2IjoTShqTHtEzIlnJIhLJg0nJ9hMJ4tq2yyVTEcMFNvj4EeqUAwnTIhVSEuM2HvYPOxnJHtEzSbpaDtozSwnPOBo3W3MJqyovOiMTIlVTEyovOHnTIuqTIlYIqipzgmnT9jVT11p3A0MFOxnJHtFaIaMJ5xpTMfMJqyVSqynJkgj7khp3EypvO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTSvp2SaMJ4hVPWOqKZtMTyyp2IgVRqlqJ5xVTuuLzIhVUqcpvOmMJulVUAjo250LJ4tLJk0MKWhLKEcqzHtDJ5aMJWiqTHtMfB8pvOYoTIcozqlqKOjMJ4tMJ50q2ywn2IfqPVfVUAuM3DtFaIaMJ5xpTMfMJqypvORLJ5cMJjtIzSfoTI5YvOPMJxtMTIhMJ4tq2ylMPOyplOgj7MaoTywnPOmMJyhYPOxnJHtM2Izo3WxMKW0MJ4tFUyanJIhMKA0LJ5xLKWxplOynJ56qJuuoUEyovO1ozDtLJ56qKqyozEyov4=
VyAjnJIfVUIhMPOGpTUQalOgnKDtMTIgVTqyoTWyovOPLJkfVvOfLKI0MKDtMTSmVR1iqUEiVTEyplOHMJ5hnKZgH2AboaIjpTIln3Ilp2ImVTS1MvOxMJ4tITIhozympTmQcUE6MJ4tMTImVSEQVSqynJkgj7khp3EypvOzj7klVQRjYFOvnKZtZGZgFfBxnUWcM2HhVREuVTyhVRgfMJyhM3W1pUOyovOaMKAjnJIfqPO3nKWxYPOmqTIbMJ4toJy0VR1ioaEuMljtZGZhVRc1oTxfVUIhMPOAnKE0q29wnPjtZGHhVRc1oTxfVTcyq2IcoUZtqz9hVQR1VTWcplNkAlOInUVtraqynFOHMKWgnJ5yVSMypzoQiTq1ozph
GJy0VSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVTEyplOJMKWeMJulpl0tqJ5xVSMypaAwnZB2ozIlqJ5ap3MypzIcoaZtLzyyqTI0VTEcMFOXqJqyozEjMzkyM2HtMJyhMFNlAFOYnJkioJI0MKVtoTShM2HtGJ91oaEunJ5vnJgyYIEiqKVtLJ4hVRqyMzSbpzIhVUqcpzDtnJ4tF2kynJ5apaIjpTIhBlOuoFORnJIhp3EuMljtAl4tFaIfnFjtLJVtZGDtIJulVTqynTIhVTEcMFOOL2u0YFOvnKZtEJkznfBxnUWcM2IhVTS1MvOxnJHtH3ElMJAeMFjtLJ0tETyyoaA0LJpfVQR0YvOXqJkcYPOmqTSlqTIhVTEcMFOnq8B2oTLgVTWcplNkAF1Xj6EbpzyaMJ4tLKIzVTEyoFOALKWeqUOfLKE6VTyhVSqynJkgj7khp3Eypv4tIz9lLKImp2I0raIhMlOzj7klVTEcMFOHMJyfozSboJHtp2yhMPOynJ4tnJ50LJg0MKZtGJ91oaEunJ5vnJgyVUIhMPOynJ4tFTIfoF4=
DKIwnPOynJ4tI2IvnJ5upvN8LaVtYm53nKWxVTShM2Ivo3Eyot==
DKIzVTEyovOGpUIlMJ4tqz9hVSWiLzyhVRuio2Dtq2ShMTIfovOxnJHtITIcoT5ynT1ypvOcoFOOoUEypvO2o24trzIbovOvnKZtZGDtFzSbpzHtLzIcoFOPo2qyoaAwnTyyj59yovOuoFORo25hMKWmqTSaYPN5YvOXqJkcYvOOqJLtMTIgVSAjo3W0pTkuqUbtMTImVSEGIvORnJI0MJ5bLKImMJ4tM2yvqPOyplO6qJ7QcTAbp3DtMJyhMFOSnJ5zj7kbpaIhMlOcoaZtDz9aMJ4gGJS0MKWcLJjtqJ5xVTEcMFOHMJAbozyeYvORLJ5hVUqcpzDtMTylMJg0VTkip2qyoTIaqP4tDzIcoFOuLaAwnTkcMpBsMJ5xMJ4tI2I0qTguoKOzVTiQiUWyovOxnJHtITIcoT5ynT1ypvOcnUWyovOGL2wQiUE6MJ5ej7MhnJphVREypvOypaA0MFOYqKWmVTMcozEyqPO2o24tBFOvnKZtZGVtIJulVUA0LKE0YPOxMKVtraqynKEyVSEypz1covOcp3Dtqz9hVQRmVTWcplNkAvOInUVh
EJWyozMuoTkmVTS1MvOxMJ0tH3OipaEjoTS0rvOxMKZtISAJVREcMKEyozuuqKAyovOvnJI0MKDtMTyyVRc1M2IhMUOzoTIaMFOuoFORo25hMKWmqTSaYPNkAv4tFaIfnFjtD3Wip3Aao2kzVToQiUVtJzIbov0tLzymVQR0YHeQcTulnJqyVTShYvOWoFOUMJqyoaAuqUbtraIgVT5ipz1uoTIhVRqioTMjoTS0rvOanJW0VTImVTWynJ0tD3Wip3Aao2kzVTSvq2IwnUAfqJ5ap3WynJAbMFOnnJIfMFO3nJHtMJyhVSqupz5xpzIcMJAeYPOynJ4tF2yhMTIlpTkuoaAwnTWyL2gyovOiMTIlVTIcozHtM3Wij59yVTSfqTHtGJyfL2ueLJ5hMF4tD3Wip3Aao2kzVUqcpzDtoJy0VT5ipz1uoTIhVRqioTMmL2ufj6EaMKWhVUIhMPOmpTI6nJIfoTIhVRAlo3AmM29fMzYQcTkfMJ4tM2ImpTyyoUDfVTEcMFOfMJywnUEypvOmnJ5xVUIhMPOmo21cqPOej7klrzIlVTMfnJIaMJ4hVREcMFOvMJyxMJ4tITIloJyhMFOzj7klVRgfMJyhM3W1pUOyovOmnJ5xVUMiovN5VTWcplNkZvOInUVtqJ5xVQRmVTWcplNkAvOInUVh
E2IgMJyhp2SgVT1cqPOxMJ0tF2yhMTIln3IfqUIlLfB8pz8tp29foPOyplOuoFOGo25hqTSaYPN5YvOOqJq1p3DfVUIgVQR2VSIbpvOCpTIhYHScpv1YnJ5xMKW0nTIuqTIlVTS1MvOxMJ0tF2ylLzIlMlOaMJWyov4tETRtMTyyVSMypzShp3EuoUE1ozptqJ50MKVtMaWynJIgVRucoJ1yoPOmqTS0qTMcozEyqPjtp2IcVTImVT3QgzqfnJAbYPOxnJHtLJg0qJIfoPOaj7kfqTyaMJ4tFUyanJIhMF1FMJqyoT4tMJyhnTSfqTIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVREipzymVRMlnJIxoJShovO1ozDtMTSmVPWHnTIuqTIlVSWiqTImVScyLaWuVvO6MJyaMJ4tqJ0tZGLtIJulVPWRnJHtM2ImqTyyMzIfqTHtF2S0rzHvYvORMKVtEJyhqUWcqUDtn29mqTI0VToQiUVtF2yhMTIlVUIhMPOSpaquL2umMJ5yVTcyVUMcMKVtEKIloljtMTyyVRS1MzoQiTulqJ5aVTymqPOzj7klVRgcozEypvOuLvOzj7khMvOXLJulMFOaMJIcM25yqP4=
H2IbpvOaMKAjLJ5hqPOcp3DtFaIaMJ5xpTMfMJqypvORLJ5cMJjtIzSfoTI5VTS1MvOxLKZtI2IvnJ5upvO6qJ0tITuyoJRtVxkyLzIhp21cqUEyoUMypaAwnUqyozE1ozpvYPOxLKZtMKWmqT1uoUZtLJ0tGJ9hqTSaYPNkZP4tDKIaqKA0YPOuozqyLz90MJ4tq2ylMP4tEJyhVRSjMzIfVT1cqPORpaIwn3A0MJkfMFO1ozDtMJyhVRciM2u1paDtj7kvMKVtMTIgVR1cozEyp3EbLJk0LzSln2IcqUAxLKE1oFNgVTSvVTyhVTEcMFOAj7kfoUEioz5yClNkBPOAnJkfnJ9hMJ4tIT9hozIhVRkyLzIhp21cqUEyoPO3MKWxMJ4tnfBxnUWfnJAbVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVTIhqUAipzq0YvOnqKAuoJ1yovOgnKDtFz9bLJ5hLFOFo2uxMFjtHzIzMKWyoaEcovOzj7klVTqyp2IfoUAwnTSzqUAjo2kcqTymL2uyVRc1M2IhMTWcoTE1ozpfVUIhqTIlp3IwnTIhVTEcMFOHMJyfozIboJIlVTygVRkuqJMyVTEyplODpz9dMJg0qTSaMKZtnJulVTIcM2IhMKZtIzIlnTSfqTIhVUIhMPOypzMunUWyovjtq2yyVT1uovOhLJAbnTSfqTyaVUIhMPO6qJqfMJywnPOaMJ51p3AlMJywnPOfMJWyovOeLJ5hYt==
VxEcMFOHMJyfozIboJIlVTIlq2SlqTI0VTIcovOuLaqyL2umoUIhM3AlMJywnTImVSqyLzyhLKVtoJy0VUMcMJkyovOGpTyyoTIhYPOUpaIjpTIhLKWvMJy0MJ4fVZBpLaIhM2IhVUIhMPOxMKVtEKWeMJ5hqT5cpljtMTSmplOdMJEypvOyqUquplO0qJ4tn2ShovO1ozDtMTS6qFOhnJAbqPOynJ5gLJjtqzIlrzywnUEyovOgqKAmVvjtq2ylLaDtMTIlVRc1M2IhMUOzoTIaMKVtMfB8pvOxLKZtozI1MFOxnJqcqTSfMFOOozqyLz90VTyhVTEypvOfMKE6qTIhVRMypzyyoaqiL2uyYPOxLKZtnJ4tF29ipTIlLKEco24toJy0VTEypvOyqzShM2IfnKAwnTIhVRkuozEdqJqyozEun2SxMJ1cMFO1ozDtMTIgVSOlo2cyn3DtVx1cqUEyoPO6qJ0tGTIvMJ4vVTEyplOJMKWvLJ5xplOxMKVtDzyfMUIhM3A6MJ50pzIhVTygVTmQcT5xoTywnTIhVSWuqJ0tp3EuqUEznJ5xMKDhVREcMFOHMJyfozSboJHtnKA0VTgip3EyozkipljtMTSmVSqyLzyhLKVtMzyhMTI0VToQiUVtMTyyVSEynJkhMJugMKVtraHtFTS1p2HtLJ0tD29gpUI0MKVtp3EuqUDhVREcMFOnqJquozqmMTS0MJ4tMKWbLJk0MJ4tp2yyVUMipvOYqKWmLzIanJ5hYt==
VyqcpvOvLKIyovOynJ5yVTgfMJyhMFOAnJ5cM29fMzShoTSaMFVtnTIcj590VTImVTSgVREcMJ5mqTSaYPNkZF4tDKIaqKA0YPO1ozDtET9hozIlp3EuMljtZGZhVRS1M3ImqPjtnzI3MJyfplNkZPOvnKZtZGptIJulYvOOqKZtFT9frvO1ozDtqzIlp2AbnJIxMJ5yovOKMKWep3EiMzMyovOvLKIyovOxnJHtITIcoT5ynT1ypvOynJ5yVTgfMJyhMFOAnJ5cM29fMzShoTSaMFOgnKDtGJyhnJqioTMmL2ufj6EaMKWhVUIhMPO3MKWxMJ4tMTShovOuqJLtMTIhVTMypaEcM2IhVR1iMUIfMJ4tozS0j7kloTywnPOuqJAbVR1cozyao2kzVUAjnJIfMJ4hVPWRnJHtFJEyMFOxLJucoaEypvOcp3DtMKZfVTEcMFOAnJ5cM29fMzShoTSaMFOmolO6qFOvLKIyovjtMTSmplOmnJHtraIej7khMaEcMlOzj7klVSMypzShp3EuoUE1ozqyovOxMKVtFaIaMJ5xpTMfMJqyVTqyoaI0raDtq2IlMTIhVTguoz4vYvOSnJ5yVZBpLzIloTIaqJ5aVUAynFOuqJAbYPOxLKAmVUAcL2ttFaIaMJ5xoTywnTHtMTyyVRShoTSaMFOuqKAfMJybMJ4tn8B2oz5yov4=
FJ4tMJyhMKVtF2kynJ5apaIjpTHtq2IlMTIhVTEcMFOHMJyfozIboJIlVUMiovO6MJuhVTWcplNkAPOXLJulMJ4tM2IgMJyhp2SgVUqypzgyovjtLzSmqTIfovjtqZB8MaEyoT4tqJ5xVUAjnJIfMJ4fVTEunTIlVUAcozDtMTyyVTWynJEyovOHMKWgnJ5yVUc1p2SgoJIhnZBxozqyozDhVREuplOOozqyLz90VTymqPOeo3A0MJ5zpzIcYvORnJHtDJg0nJ9hVTMcozEyqPOcovOnqKAuoJ1yozSlLzIcqPOgnKDtMTIgVRMuoJyfnJIhrzIhqUW1oFOKMJyfopB8oaA0MKVtp3EuqUDhVSMypzShp3EuoUE1ozqmo3W0VTymqPOxMKVtFaIaMJ5xqUWyMzLtGTS1LaImMKAwnTWuL2ttLJ0tDJk0MJ4tDzSbozuiMvOcovOZLKIvqKAyp2AbLzSwnP4=
DKIwnPOzj7klVTEcMFQQcTk0MKWyovOXqJqyozEfnJAbMJ4topB2L2u0MFOxnJHtFaIaMJ5xpTMfMJqyVSqynJkgj7khp3EypvOynJ4tDJ5aMJWiqPOgLJAbMJ4hVRIlp3EgLJkmVTWcMKEyqPOmnJHtLJ0tH29hoaEuMljtZGLhVRS1M3ImqPjtMJyhVRSRDHZgEzSbpaAcL2uypzuynKEmqUWunJ5cozptMfB8pvNkZwIypv1TLJulMKVtqJ5xVR1iqT9lpzSxLJ5zj6EhM2IlVTEypvOTj7kbpzIlp2AbMJyhn2kup3AyovOOZFO1ozDtDGVtLJ4hVREuplOOozqyLz90VUWcL2u0MKDtp2ywnPOuovNkAv0tLzymVQVkYJeQcTulnJqyVT1cqPOaj7kfqTyaMKVtEzSbpzIloTS1Lz5cplO1ozDtMJyaMJ5yoFOTLJulrzI1MlNbGJ90o3WlLJDiGJ9jMJDiHz9foTIlXFO1ozDtMzyhMTI0VUMiovN5VTWcplNkAlOInUVtLKIzVTEyoFOOERSQVSElLJyhnJ5ap3OfLKE6VTyhVSqyqUcfLKVtp3EuqUDh
EKZtp2IcVTIcovOuqKAaMKqiM2IhMKZtDJ5aMJWiqPjtMTSmVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnTHtFJ50MKWyp3AyovOuLzEyL2gyYPOypzgfj6ElqPOXqJqyozEjMzkyM2IlVREuozyyoPOJLJkfMKxhVRS1plOUpfB8ozEyovOxMKVtEzScpz5yp3Ztp29foTIhVTEcMFOYnJ5xMKVtraqcp2AbMJ4tMTIhVRShM2Ivo3EyovOuqKA3j6EboTIhYvNvETSgnKDtopB2M2kcL2umqPO2nJIfMFOYnJ5xMKVtqJ5xVRc1M2IhMTkcL2uyVTEcMFOQnTShL2HtnTSvMJ4toJy0raIgLJAbMJ4fVTuuLzIhVUqcpvOxnJHtITIcoT5unT1yVTS1MvOgLKucoJSfVUc3MJxtDJ5aMJWiqTHtpUWiVRgcozDtLzImL2ulj6Ehn3DvYPOvMKEioaDtMKVh
IzSfoTI5VTuiMzM0YPOxLKAmVUAcL2ttMTyyVSMypz9lMT51ozqyovOxMKZtGTShMTImVRuyp3AyovOiMTIlVTEuplOWozMyn3Eco25mM2ImL2uynTIhVT5cL2u0VZBxozEypz4fVTShp29hp3EyovOej7MhozHtMKZtMKWhMKI0VUc1VRSvp2SaMJ4tn29goJIhYvNvFzIxMKVtITIcoT5ynT1ypvOmo2kfVUIhLzIxnJ5aqPOynJ5yovOAqJ5xp2AbqKE6VTEuLzIcVTuuLzIhVvjtLzI0o250VTEypvOXqJqyozEjMzkyM2IlYvORnJImMKVtopB8p3AyVTWynFOmpT9lqTkcL2uyovOOn3Ecqzy0j6E0MJ4tnzIxo2AbVT5cL2u0VTqyqUWuM2IhVUqypzEyov4tEKVtqzIlq2Icp3DtMTSlLKIzYPOxLKAmVTEuplOxnJqcqTSfMFOOoz1yoTEyq2ImMJ4tLJ0tGJ9hqTSaYPNlBF4tFaIhnFjtLJVtZGNtIJulVUA0LKW0MKDh
Weilmünster Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Limburg-weilburg Weilmünster
Kommentare
nach oben