DLRG-Engagement in Limburg-Weilburg gewürdigt

Überreichung der Landesehrenbriefe (v. l.): Andreas Weil, Brechens Bürgermeister Frank Groos, Uwe Eufinger, Anja Letanoczki, Jan Letanoczki, Christof Schneider, Wolfgang Dillhöfer und Landrat Michael Köberle. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Landrat Michael Köberle (CDU) hat fünf Mitgliedern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Landesehrenbriefe überreicht. Zunächst aber stand bei dem Termin im Kreishaus in Limburg der frühere Vorsitzende des DLRG-Kreisverbandes, Wolfgang Dillhöfer, im Mittelpunkt, den Landrat Köberle nach vier Jahrzehnten aktiver Vereins- und Vorstandstätigkeit offiziell verabschiedete.

"Sie haben unseren DLRG-Kreisverband geprägt, und ich bin sicher, dass der Verband insbesondere dank Ihres Zutuns heute so gut dasteht. Ich danke Ihnen für ungezählte Stunden ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Menschen in unserem Landkreis Limburg-Weilburg und weit darüber hinaus", betonte Michael Köberle, der weiter ausführte: "Ohne die DLRG ist keine Sicherheit in unseren Schwimmbädern, an unseren Badeseen oder in unseren Flüssen möglich. Darüber hinaus leistet die DLRG mit ihrer Schwimm- und Erste-Hilfe-Ausbildung einen wichtigen Beitrag zur Jugendarbeit. Und sie ist für den Landkreis Limburg-Weilburg ein verlässlicher Partner, wenn es um den Katastrophenschutz geht."

Landrat würdigt Engagement

Die Landesehrenbriefe des Landes Hessen gingen an DLRG-Ortsgruppen-Mitglieder aus Weilmünster und Brechen-Runkel-Villmar für ihr ehrenamtliches Engagement für die Menschen im Landkreis und darüber hinaus.

Christof Schneider ist seit 1973 Mitglied der Ortsgruppe Brechen-Runkel-Villmar. Von Februar 1992 bis zum Februar 2010 war er Jugendwart der Ortsgruppe, ab 2010 Technischer Leiter Ausbildung. Heute ist er noch als Beisitzer im Vorstand der Ortsgruppe. Während seiner gesamten aktiven Zeit hat er ungezählten Kindern das Schwimmen beigebracht und ist noch immer regelmäßig als Ausbilder am Beckenrand und im Wasser. Nebenbei ist er seit vielen Jahren als Gemeindevertreter in der Vertretung der Gemeinde Brechen für die SPD-Fraktion tätig und sitzt für die SPD im Haupt- und Finanzausschuss.

Jan Letanoczki ist seit 1996 Mitglied der Ortsgruppe Weilmünster und seit 2007 dessen Leiter. Ab 2014 war er stellvertretender Kreisverbandsleiter der DLRG. Inzwischen ist er Nachfolger von Wolfgang Dillhöfer als Leiter des Kreisverbandes Limburg-Weilburg. Anja Letanoczki ist seit 1999 Mitglied der Ortsgruppe Weilmünster und seit 2007 stellvertretende Leiterin der Ortsgruppe. Anja Letanoczki ist für alle Ortsgruppen des Kreisverbandes als Ansprechpartnerin für Fragen zum Betrieb der Internetauftritte zuständig, ferner für alle weiteren Web-Medien. Auch arbeitet sie auf Landesverbandsebene mit an der Einführung der neuen DLRG-Verwaltungssoftware und steht hier als Multiplikatorin für die Ortsgruppen zur Verfügung.

Uwe Eufinger ist seit 1979 Mitglied der Ortsgruppe Brechen-Runkel-Villmar. Er ist dort seit 2007 Mitglied im Vorstand, zunächst als stellvertretender Schatzmeister und seit 2015 als Schatzmeister. Er ist als Erste-Hilfe-Ausbilder seit vielen Jahren aktiv. Um seine Kenntnisse auf dem neuesten Stand zu halten, trat er zusätzlich ins Deutsche Rote Kreuz (DRK) ein, wo er ebenfalls Schatzmeister und Bereitschaftsleiter ist und sich um die Kleidersammlungen des DRK kümmert.

Andreas Weil sammelt

Auszeichnungen

Andreas Weil ist seit 1986 Mitglied der Ortsgruppe Brechen-Runkel-Villmar. Von 1999 bis 2015 war er stellvertretender Zugführer des Wasserrettungszuges, seit 2015 bis heute ist er Zugführer der Einheit im Katastrophenschutz. Ferner ist Andreas Weil seit 2010 Leiter Einsatz. Die gleiche Funktion hatte er auch seit 2016 im Kreisverband Limburg-Weilburg inne, wo er inzwischen stellvertretender Vorsitzender ist.

Seit 2018 ist er zusätzlich auch noch der stellvertretende Leiter Einsatz im Landesverband Hessen. Im Katastrophenschutz hat Andreas Weil seit 1993 seine Heimat gefunden. Seit dieser Zeit ist er dort aktiv und war schon, bevor er Zugführer wurde, Trupp- und Gruppenführer im Bereich Einsatztaucher. Andreas Weil, der parallel zum Landesehrenbrief auch die silberne Katastrophenschutz-Verdienstmedaille sowie die silberne Katastrophenschutz-Medaille der DLRG erhielt, ist Ausbilder für Katastrophenschutz-Helfer sowie seit vielen Jahren Ausbilder der Einsatztaucher.