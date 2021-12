Drei Verletzte bei Unfall

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Bereits am Samstag sind bei einem Verkehrsunfall auf der K 422 bei Weilmünster drei Menschen verletzt worden; ein schwerer Unfall wurde verhindert.

Ein 41-Jähriger befuhr mit einem Lastwagen von Aulenhausen in Richtung Weilmünster. In einer Linkskurve geriet der Mann in die Bankette und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Hierdurch kam die Front des Lasters in die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 47-Jähriger in einem Audi konnte gerade noch ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Durch das Gegenlenken kam der Audi aber von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Alle drei Insassen in dem Audi wurden hierdurch verletzt, zwei wurden im Krankenhaus behandelt. Schaden: 6800 Euro.