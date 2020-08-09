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Sonntag, 09.08.2020 - 05:00
4 min

Ein Ferientag in Weilmünster

Weilmünster bietet schön gelegene Rundwanderwege und Strecken, die auch für Radler attraktiv sind. Unter anderem bietet das Naherholungsgebiet Möttauer Weiher eine herrliche Aussicht.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Vom Bieler Berg aus hat der Wanderer eine fantastische Fernsicht bis zum Großen Feldberg im Taunus, die er vom Hangsofa aus genießen kann. Foto: Dorothee Henche

Vom Bieler Berg aus hat der Wanderer eine fantastische Fernsicht bis zum Großen Feldberg im Taunus, die er vom Hangsofa aus genießen kann. Foto: Dorothee Henche

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