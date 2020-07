Elfjähriger von Auto erfasst

Jetzt teilen:

Weilmünster-Ernsthausen (red). Am Samstagmittag wurde in der Bahnhofstraße in Ernsthausen ein elfjähriger Junge von einem Skoda erfasst. Der 70 Jahre alte Skoda-Fahrer war gegen 12 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Bahnhofstraße unterwegs, als der Junge mit seinem Fahrrad von einem Verbindungsweg auf die Bahnhofstraße fuhr und mit dem Pkw zusammenstieß. Dabei stürzte der Elfjährige zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2500 Euro geschätzt.