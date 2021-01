Elke Löw gibt "Frisierstube" nach 39 Jahren ab

Katharina Miller (r.) übernimmt die "Frisierstube" von Elke Löw. Foto: Andreas Romahn

WEILMÜNSTER - Weilmünster (anr). Zum Jahresbeginn 2021 ist in "Elkes Frisierstube" in Weilmünster eine Ära zu Ende gegangen. Nach mehr als 39 Jahren im Geschäft verabschiedete sich Inhaberin Elke Löw in den Ruhestand. Sie übergab das Ladengeschäft in der Straße Am Bleidenbach 25 an Katharina Miller aus Merenberg. Die 40-jährige zweifache Mutter bezeichnet sich als Friseurin aus Leidenschaft.

Nach ihrer Meisterprüfung im Jahr 1981 hatte Elke Löw das Geschäft mit zwei Auszubildenden übernommen. Im Verlauf der letzten rund vier Jahrzehnte erlernten hier acht Auszubildende das Handwerk, von denen drei als selbstständige Meister im Friseurhandwerk tätig sind. Andrea Schmidt, seit rund 17 Jahren Elke Löws Mitarbeiterin, bleibt dem Geschäft auch unter der Regie von Katharina Miller erhalten. Sobald es corona-bedingt erlaubt ist, wird Katharina Miller den Laden nach umfassender Neugestaltung eröffnen.