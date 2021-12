Erfolgreiche Aktion: Weihnachts-Wichteln für Senioren

Wichtelgeschenke für Senioren hat es erstmals auch in Weilmünster gegeben. Foto: Alloheim Senioren-Residenz/Jochen Ossenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Bereits zum zehnten Mal hatten die Alloheim Senioren-Residenzen bundesweit zur Aktion "Wichteln gegen die Einsamkeit" aufgerufen. Ziel war es, kleine Wichtelgeschenke an die Einrichtungen zu übergeben und damit alleinstehenden Senioren an Heiligabend eine Freude zu bereiten und gleichzeitig ein Zeichen gegen Einsamkeit im Alter zu setzen.

Erstmals hat sich auch die Senioren-Residenz in Weilmünster an der Aktion beteiligt. "Die Resonanz auf unsere Wichtelaktion hat uns tief beeindruckt", sagt Einrichtungsleiterin Kathrin Hauptvogel. "So viele liebevoll gepackte Geschenke wurden in unserer Senioren-Residenz abgegeben und haben am Weihnachtsabend alle ihren Empfänger gefunden."

Bürger, Unternehmen und Vereine hätten ein großes Herz bewiesen. "Wir alle möchten uns bei jedem einzelnen Spender ganz herzlich für jedes Wichtelgeschenk bedanken", sagt Hauptvogel. Sogar noch am 24. Dezember seien fantasievolle Basteleien, Gutscheine, Bücher oder andere Aufmerksamkeiten abgegeben worden.

In bester Wichtelmanier hätten freiwillige Helfer oder auch ambulante Dienste die Pakete pünktlich zum Weihnachtsfest an einsame Senioren verteilt. Für die Einrichtungsleiterin steht schon jetzt fest: "Auch im nächsten Jahr werden wir an der Aktion teilnehmen!"