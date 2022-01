Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER-AULENHAUSEN - Weilmünster-Aulenhausen (red). Am Mittwoch sind bei Arbeiten am Friedhof in Aulenhausen alte Gewehrpatronen in der Erde gefunden worden. Gemeindemitarbeiter verständigten die Polizei, nachdem sie bei Grabungsarbeiten im Erdreich etwa 50 verrostete Patronen gefunden hatten. Die Munition wurde von einer Streife der Polizei Weilburg in Verwahrung genommen. Der alarmierte Kampfmittelräumdienst übernahm sie später.