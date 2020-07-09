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Donnerstag, 09.07.2020 - 11:39
4 min

Fahrrad-Aktion in Weilmünster: Lotta fährt schon wie die Großen

Fahrradfahren boomt. Die Idee des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Weilmünster, monatlich eine Radtour rund um den Kirbergturm anzubieten, stößt daher auf eine große Resonanz.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Bei ihrer Radtour rund um den Kirbergturm in Weilmünster machen Stefan, Joana und Lotta Schäfer an der Stempelstation, an der auch ein Fotopunkt eingerichtet ist, ein gemeinsames Erinnerungsfoto. Foto: Lena Kremer

Bei ihrer Radtour rund um den Kirbergturm in Weilmünster machen Stefan, Joana und Lotta Schäfer an der Stempelstation, an der auch ein Fotopunkt eingerichtet ist, ein gemeinsames Erinnerungsfoto. Foto: Lena Kremer

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Fotos
Bei ihrer Radtour rund um den Kirbergturm in Weilmünster machen Stefan, Joana und Lotta Schäfer an der Stempelstation, an der auch ein Fotopunkt eingerichtet ist, ein gemeinsames Erinnerungsfoto. Foto: Lena Kremer

Bei ihrer Radtour rund um den Kirbergturm in Weilmünster machen Stefan, Joana und Lotta Schäfer an der Stempelstation, an der auch ein Fotopunkt eingerichtet ist, ein gemeinsames Erinnerungsfoto. Foto: Lena Kremer

Kurz Trinkpause bei der Radour rund um den Kirbergturm. Stefan und Joana Schäfer und ihre sieben Jahre alte Tochter Lotta haben die 25 Kilometer lange Tour erfolgreich gemeistert. Foto: Lena Kremer

Kurz Trinkpause bei der Radour rund um den Kirbergturm. Stefan und Joana Schäfer und ihre sieben Jahre alte Tochter Lotta haben die 25 Kilometer lange Tour erfolgreich gemeistert. Foto: Lena Kremer

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DRITTE TOUR "RUND UM DEN KIRBERGTURM"

Die dritte Tour der Aktion "Rund um den Kirbergturm - Weilmünster fährt mit Abstand am besten" ist ab Sonntag, 12. Juli ausgeschildertMöglicher Startpunkt ist das Kino in Weilmünster, Hauptstraße 29. Die Tour führt entlang der Ortsteile Lützendorf, Ernsthausen, Essershausen, Wolfenhausen, Laubuseschbach und RohnstadtAuf der 30 Kilometer langen Strecke sind insgesamt 500 Höhenmeter zu bewältigen. Sie ist vor allem für Radfahrer ausgewählt, aber auch für Wanderer geeignet. Radfahrern wird die Nutzung von Mountain- oder Trekkingbikes empfohlen, sowie das Tragen eines Kopfschutzes.

Zusätzlich ist weiterhin die "Kidstour" für Familien mit kleineren Kindern ausgeschildert. Die Routenbeschreibung gibt es in digitaler Form auf der Homepage www.weilmuenster-aktiv.de, als PDF zum Ausdrucken, als Route bei Komoot und Google sowie als .gpx-Datei für Garmin Navigationsgeräte. Entlang der Strecke sind insgesamt drei Stempelstationen eingerichtet; die Stempelstation der Kidstour ist gleichzeitig die erste Station der "großen" Strecke.

Wer zum Abschluss der Fahrrad-Aktion an der Verlosung teilnehmen will, muss die vollständig ausgefüllte Karte bei der Gemeindeverwaltung in Weilmünster, Rathausplatz 8, einwerfen.

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Weiterführende Links
HEIMAT ERFAHREN - RADTOUREN MIT ERLEBNISCHARAKTER
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