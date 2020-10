Feldscheune brennt in der Nacht in Laimbach nieder

Die Freiwilligen Feuerwehr aus Ernsthausen, Weilmünster und Laimbach mussten eine Feldscheune löschen. Foto: Feuerwehr

WEILMÜNSTER-LAIMBACH - Weilmünster-Laimbach (mark). Von einem Sirenenalarm aus dem Schlaf gerissen sind Bürger aus Laimbach und Einsatzkräfte der Feuewehr. In der Nacht zu Donnerstag - gegen 1.30 Uhr - ist am Ernsthäuser Weg eine Feldscheune in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehrn aus Ernsthausen, Weilmünster und Laimbach waren mit 39 Einsatzkräften im Einsatz. Wehrführer Thorsten Pfeiffer teilt mit, dass die Scheune bereits voll brannte, als die Feuerwehren ankamen. "Ich habe dann entschieden, die Halle kontrolliert abbrennen zu lassen", erläutert Torsten Pfeiffer. "In der Feldscheune wurden einige Stroh- und Heuballen gelagert, Tiere und Maschinen waren dort nicht untergebracht."

Der etwa 400 Quadratmeter große Unterstand brannte komplett nieder. Den dabei entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

"Nachdem das ganze Objekt abgebrannt war, haben wir noch einige Glutnester gelöscht", beschreibt der Wehrführer. "Die letzten Einheiten haben die Einsatzstelle gegen 5.10 Uhr verlassen."

Zeugen werden gebeten, sich mit den Brandermittlern der Polizei in Limburg, Telefon 0 64 31-9 14 00, in Verbindung zu setzen.