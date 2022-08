2 min

Feuer auf rund zwei Hektar in Selters: Landwirte helfen mit

Am Mittwoch hat eine Rodungsfläche, fast so groß wie drei Fußballfelder, bei Selters-Münster in Limburg-Weilburg gebrannt. 240 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Polizei ermittelt.

Von Henning Schenckenberg und Mika Beuster