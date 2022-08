Feuerwehrhaus in Rohnstadt: Eigenleistung ist gefragt

Von der Straße aus macht der Blick auf das neue Feuerwehrhaus in Rohnstadt deutlich: Das Gebäude passt sich der Topografie des Geländes an. Foto: Dorothee Henche

WEILMÜNSTER-ROHNSTADT - Das neue Gebäude fällt ins Auge. Wer die Straße hoch nach Rohnstadt fährt und kurz vor dem Ortseingang einen Blick den Hang hinauf wirft, sieht den Rohbau des künftigen Feuerwehrhauses. Seit dem Spatenstich im Februar dieses Jahres hat sich auf der Baustelle einiges getan.

"Das Dach ist gedeckt, mittlerweile sind auch schon die Fenster eingebaut", erklärt Stephan Funk von der Feuerwehr Rohnstadt, der den Baufortschritt dokumentiert und als Bindeglied zwischen Feuerwehr, Verwaltung und Firmen verschiedene organisatorische Arbeiten übernimmt.

Im Juni haben sie in Rohnstadt Richtfest gefeiert. Während die Rohbauarbeiten pünktlich fertiggestellt worden seien, hätten die Dachdecker erst mit zeitlicher Verzögerung ihre Arbeit aufnehmen können. Grund dafür seien die Lieferengpässe beim Material gewesen, sagt Funk.

Fehlendes Material spielt häufig eine Rolle, wenn Termine nicht eingehalten werden können - und sei es nur ein kleiner Chip. Das wiederum kann große Auswirkungen haben, so wie im Fall der beiden Sektionaltore für die beiden Einstellplätze der Einsatzfahrzeuge in der Fahrzeughalle. Die sollten eigentlich schon längst geliefert werden, doch noch immer klaffen auf dieser Seite des Neubaus zwei offene Stellen. Der voraussichtliche Liefertermin sei jetzt im September, sagt Funk und macht auf die Bedeutung des Zeitpunkts aufmerksam: "Dann wäre das Gebäude pünktlich zum Herbstbeginn komplett zu."

Nun starten die Innenarbeiten. "Jetzt beginnt die Hochphase der Eigenleistungen", betont der Rohnstädter. Die Feuerwehrkameraden haben sich viel vorgenommen, sie wollen 30 Prozent Eigenleistungen erbringen. Zu diesem Zweck haben sie drei Teams mit unterschiedlichen Schwerpunkten gebildet.

Es gibt ein Team Elektro, ein Team Heizung, Lüftung, Sanitär und ein Team Bau. "Wir haben einen festen Helferstamm von zehn bis 15 Personen", sagt Funk. Zusätzlich seien weitere Helfer zu bestimmten Terminen oder für besondere Aufgaben einsatzbereit. Bevor die Feuerwehrleute ihre Arbeitskraft einsetzen können, muss das entsprechende Material zur Verfügung stehen. Die Gemeinde nimmt die Ausschreibung der Materialien vor. Wenn klar ist, wer wann liefert, planen die Feuerwehrkameraden ihre Arbeitseinsätze, vorwiegend abends und am Wochenende.

Um für ihre Arbeit auch über das notwendige Equipment zu verfügen, sind sie bei anderen Feuerwehren auf eine kreative Aktion gestoßen, die sie jetzt selbst umsetzen. So haben sie namhafte Markenfirmen angeschrieben und um Spende in Form von Werkzeug gebeten. "Erste Unternehmen haben sogar schon geantwortet", freut sich Funk.

Noch im August wollen die Feuerwehrkameraden loslegen, zunächst soll die Fahrzeughalle ihren Innenputz bekommen. Rechts an die Halle grenzt ein Werkstattraum an, geradeaus geht es zu den künftigen Funktionsräumen. Wobei es sich nicht um mehrere, sondern einen einzigen, großen Raum handelt. "Die hier geplante Gestaltung ist unüblich", beschreibt Bürgermeister Mario Koschel (parteilos) den künftigen Umkleidebereich. Die Spinde werden variabel zu positionieren sein und die Umkleide für Frauen und Männer trennen. Je nachdem, wie viele Frauen und Männer in der Einsatzabteilung sind, kann der jeweilige Bereich vergrößert beziehungsweise verkleinert werden. Das mache die Nutzung flexibler.

Im Untergeschoss befinden sich eine kleine Küche, Toiletten sowie der Heizungs- und ein Abstellraum. Das Herzstück ist der große, helle Schulungsraum, über den die Rohnstädter Feuerwehrleute künftig verfügen. Bei Bedarf kann er getrennt werden, jedoch ohne feste Wand. Neben den Aktiven aus der Einsatzabteilung soll in diesem Bereich vor allem der Nachwuchs einen Platz bekommen. "Bei uns laufen Vorbereitungen für die Gründung einer Kinderfeuerwehr", verrät Stephan Funk.

Vom Schulungsraum aus wird auch der Außenbereich zugänglich sein, der als Terrasse gestaltet und für Treffen genutzt werden soll. Als Ausgleichsfläche ist geplant, rund um das neue Feuerwehrhaus etwa 35 Apfelbäume zu pflanzen. Hier kann sich Funk künftig verschiedene naturnahe Aktivitäten für die Kinder- und Jugendfeuerwehr vorstellen. Zwölf Parkplätze wird es auf dem 1209 Quadratmeter großen Grundstück des neuen Feuerwehrhauses geben, das der Topografie des Geländes angepasst wurde. Die Nutzfläche beträgt insgesamt 450 Quadratmeter, 293 Quadratmeter im Erdgeschoss und 157 Quadratmeter im Untergeschoss.

Für den Neubau sind insgesamt 1,4 Millionen Euro vorgesehen. "Nach wie vor planen wir, damit auszukommen", betont Bürgermeister Koschel. "Dabei hilft die Eigenleistung natürlich enorm", ergänzt Amtsleiter Raphael Philippi vom Bauamt der Gemeinde. Auf die Feuerwehrkameraden warten in den kommenden Monaten also nicht nur die feuerwehrtypischen Einsätze. Dafür dürfen sie sich auf ein neues, modernes, funktionsfähiges Haus freuen. "Eine Einweihung im Frühjahr oder Sommer 2024 wäre ideal", erklärt Funk abschließend.