Fliegerlager in Riedelbach: Leise zischend in die Höhe

Etwa 20 Teilnehmer genießen das Segelfliegerwetter beim traditionellen Fliegerlager des Sportfliegerclubs Riedelbach.

RIEDELBACH - Leise zischend steigt ein Segelflugzeug über Riedelbach in die Höhe. Dann klinkt es aus dem Zugseil aus. Mit einem "Plopp" öffnet sich der Fallschirm am Seil und knatternd wird er von der Seilwinde zu Boden gezogen, während der Segelflieger fast geräuschlos beginnt, seine Runden zu drehen. Aber auch der F-Schlepp, das Schleppen eines Segelflugzeugs durch ein Motorflugzeug, steht heute auf dem Programm.

Beim traditionellen Fliegerlager des Sportfliegerclubs Riedelbach (SFC) kann jeder der 20 Teilnehmer intensiv üben oder seine Flugleidenschaft ausleben. Morgens beim Briefing in der Segelflughalle zu Beginn des Flugtages darf jeder seine Wünsche äußern. Dabei wird mit dem Leiter des Segelfliegerlagers Oliver Böhm und den Fluglehrern besprochen, was heute möglich ist und gemacht werden soll. Das Wetter hatte sich zum Beginn des Fliegerlagers am Montag stabilisiert, sodass auch Streckenflüge möglich wurden. "Wir sind verwöhnt von den vergangenen Jahren", sagte Sandra Malzacher (45), dreimalige Teilnehmerin der Segelflug-Weltmeisterschaften und Mitglied des Damenkaders der deutschen Segelflieger. Am Dienstag war sie "nur" bis Assmannshausen am Rhein und bis Hirzenhain geflogen.

Am Mittwoch dann blieb auch die fünftplatzierte bei Weltmeisterschaften nicht vom Küchendienst verschont. So machte sie sich nach dem Briefing auf den Weg einzukaufen, damit am Abend die große Pfanne mit Zwiebeln, Paprika, Hackfleisch und Nudeln gefüllt werden konnte. Denn jeden Tag des zweiwöchigen Fliegerlagers ist jemand anderes mit dem Küchendienst an der Reihe. Und so gibt es am Abend mal exotisches Thai-Curry, mal bodenständigen Fleischkäse.

Einige der Teilnehmer des mittlerweile 25. Fliegerlagers, das immer in den ersten beiden Wochen der Sommerferien stattfindet, zelten oder übernachten im Campingwagen. Wie Böhm erzählte, wurden in den vergangenen Jahren immer die Duschen der Sporthalle der Max-Ernst-Schule genutzt. Aber da sie in diesem Jahr aus hygienischen Gründen außer Betrieb sind, musste eine andere Lösung her. Und so mietete der SFC im Hotel Sonnenberg ein Zimmer, das für alle Duschwilligen zur Verfügung steht. Nur wer eines der drei großen "G", geimpft, getestet oder genesen, aufweisen kann, darf in diesem Jahr teilnehmen. Tests für alle stehen bereit. "Positiv ist, dass alle negativ sind", schmunzelte Böhm. Und trotzdem wird auf Abstand geachtet. Aber die meisten Aktivitäten finden ja an der frischen Luft statt. Böhm freute sich, dass täglich zwei bis drei Fluglehrer anwesend seien. So könnten die seit der Fusion mit der Flugsportgruppe Feldberg Taunus, Oberems, zwei vereinseigenen Doppelsitzer durchgehend für die Ausbildung genutzt werden. In diesem Jahr seien zwei "Flugplatzkinder", Christoph Malzacker und (13) und Maximilian Böhm (14) das erste Mal dabei. Sechs weitere Flugschüler nutzten das Fliegerlager zur weiteren fliegerischen Ausbildung. Aber in diesem Jahr werde auch die Ausbildung an der Winde forciert, so Böhm weiter. Fünf Personen hätten sich hierfür gefunden. Denn an jedem Flugtag müsse die Winde ja besetzt sein. Segelfliegen sei schließlich ein Gruppensport, bei dem alleine nichts gehe. Da würden neben der Windenbesatzung immer eine Flugleitung benötigt und Leute, die die Flugzeuge schieben. Weiter Infos unter: https://www.sfc-riedelbach.de/