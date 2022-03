Frau bei Unfall in Möttau schwer verletzt

Der Kleinwagen prallt bei dem Unfall auf der L 3054 gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreit die Fahrerin aus dem Wagen. Sie wird in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Freiwillige Feuerwehr Weilmünster

WEILMÜNSTER-MÖTTAU - Weilmünster-Möttau (red). Schwere Verletzungen hat eine 57 Jahre alte Frau am Donnerstag, 24. März, bei einem Unfall bei Möttau erlitten.

Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 19 Uhr mit ihrem Nissan auf der L 3054 aus Richtung Möttau kommend in Richtung Kraftsolms unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Kleinwagen und kam nach links von der Straße ab, kollidierte dort zunächst mit einem Verkehrsschild und prallte dann gegen einen Baum. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem stark beschädigten Auto freigeschnitten werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro.