Frau in Weilmünster angefahren

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Am Dienstagmorgen ist eine 60-jährige Fußgängerin in Weilmünster beim Überqueren der Weilstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Die 60-Jährige wollte um kurz vor 7 Uhr die Weilstraße in Richtung Dietenhäuser Straße überqueren. Dabei erfasste sie der VW eines herannahenden 44-Jährigen. Die Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.