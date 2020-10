Für mehr Sicherheit auf der L 3054 zwischen Weilmünster und Möttau

Claudia Schäfer-Simrock, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Westhessen, sagt, dass sich eine Unfallhäufungsstelle nach den Vorgaben des gemeinsamen Erlasses "Erfassung und Analyse von Verkehrsunfällen des Hessischen Ministeriums des Inneren" und des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung definiert. Demnach spreche man von einer Unfallhäufungsstelle wenn sich entweder: mindestens fünf Unfälle eines Unfalltyps an einem Verkehrsknoten oder einem Straßenabschnitt von maximal 300 Meter Länge innerhalb eines Kalenderjahres ereignen. "Oder wenn sich drei Verkehrsunfälle in drei Jahren ereigneten, in denen jeweils mindestens eine Person schwer verletzt wurde", erläutert die Polizei-Sprecherin. "Hierbei spielt der Unfalltyp dann keine Rolle."