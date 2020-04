Geflüchtete beschenken Feuerwehr in Weilmünster mit Stoffmasken

Die Feuerwehrkameraden aus Weilmünster freuen sich über die Masken, die die Geflüchteten vom "Meeting Point" für sie genäht haben. Foto: Meeting Point

Weilmünster. Wenn sie zum Einsatz gerufen werden, ist es für die Aktiven der Feuerwehr oft nicht leicht, den derzeit erforderlichen Mindestabstand einzuhalten. Daher freuen sich die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weilmünster über die Masken, die geflüchtete Frauen vom "Meeting Point" für sie genäht haben, und das noch dazu in der feuerwehrtypischen Farbe Rot.

Seit Oktober 2017 gibt es in der Alten Gasse 26 in Weilmünster einen Treffpunkt mit dem Namen "Meeting Point 1.8". In diesem Haus bietet Evelyne Thiel, die Flüchtlingsbeauftragte der Gemeinde Weilmünster, gemeinsam mit einem Team von Freiwilligen verschiedene Hilfen an, die sowohl von Geflüchteten als auch von Weilmünsterer Bürgern in Anspruch genommen werden.

"Die Nähkurse sind vor allem bei den geflüchteten Frauen sehr beliebt", sagt Thiel. Mit Beginn der Corona-Krise und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen durften die Teilnehmerinnen nicht mehr im "Meeting Point" zusammenkommen. "Also hatte ich die Idee, dass die Frauen zu Hause weiter nähen sollten", erinnert sich die Flüchtlingsbeauftragte. Bei den Näherinnen handelt es sich um geflüchtete Frauen aus Aserbaidschan, Afghanistan und Persien.

Schon früh habe sie geahnt, wie wichtig das Tragen von Mund- und Nasen-Abdeckungen sei, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu verringern. "Ich habe sieben bis acht Nähmaschinen an die Näherinnen ausgeliefert und die Stoffe gleich mit dazu", erinnert sich die Flüchtlingsbeauftragte an die Situation Anfang März. Die Masken seien lediglich für den privaten Gebrauch gedacht. Zunächst hätte sie die Masken den Verkäuferinnen eines Lebensmittel-Discounters zur Verfügung gestellt.

"Im Internet habe ich dann entdeckt, dass Maskennäherinnen auch Feuerwehrleute mit Masken versorgen", erinnert sich Thiel. Sie fragte bei der Einsatzabteilung der Feuerwehr in Weilmünster nach, die Interesse an dem Angebot bekundete. Bei der Überreichung der Masken in der feuerwehrtypischen Farbe Rot dankte Thorsten Pfeiffer im Namen der Feuerwehrkameraden für die gespendeten Masken.

Der Wehrführer erklärte, diese an die Aktiven weiterzugeben. Bei Einsätzen sei der erforderliche Mindestabstand manchmal nicht einzuhalten, in solchen Fällen sei das Tragen einer Maske sinnvoll.

Inzwischen haben die Näherinnen vom "Meeting Point" Weilmünster eine weitere Garnitur Masken für die Feuerwehrkameraden geschneidert und stellen nach Auskunft von Evelyne Thiel auch weiterhin die waschbaren Masken her.