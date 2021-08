Gemeinde Weilmünster freut sich über eine neue Bank

Beim Probesitzen freuen sich Bürgermeister Mario Koschel (links) und Burkhard Meth von der EAM über die neue Wanderbank, die zur Rast einlädt. Foto: Gemeinde Weilmünster

WEILMÜNSTER - Wer bei einer Wanderung oder Radtour die heimische Natur rund um Weilmünster erleben möchte, dem bietet eine neue Sitzbank in der Nähe des Waldfriedhofs jetzt eine weitere Möglichkeit zur Rast.

Freizeit-Aktivitäten in der Region gewinnen zunehmend an Bedeutung, die Menschen unternehmen immer mehr Ausflüge in die nähere Umgebung. Aus diesem Grund habe die EAM entschieden, die Anschaffung neuer Wanderbänke in den Kommunen zu fördern, erklärt Burkhard Meth, Leiter der EAM-Netzregion Wetzlar.

Vom Engagement des kommunalen Energieversorgers profitiert auch der Marktflecken Weilmünster. Der Standort für die neue Sitzgelegenheit befindet sich in der Nähe des Waldfriedhofs. Von dort hat man einen herrlichen Blick in den Taunus bis hin zum Großen Feldberg. "Die neue Bank soll ab sofort zum Verweilen einladen", erklärt Meth.

Beim Probesitzen freut sich auch Weilmünsters Bürgermeister Mario Koschel (parteilos) über die neue Bank.

Weilmünster

natürlich erleben

"Ich bin mir sicher, dass die Bank von vielen Naturliebhabern gern genutzt wird. Das ist eine schöne Möglichkeit, Weilmünster natürlich zu erleben."

Die EAM habe die Kosten für das Material übernommen, gebaut worden sei die Bank aber von Steve Jung, dankt Bürgermeister Koschel dem Mitarbeiter des Bauhofs für diese Arbeit.