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Weilmünster

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Sonntag, 03.05.2020 - 14:17
2 min

Gemeinde Weilmünster tüftelt an neuer Regelung

Auch die Eltern der Kinder, die in der Notbetreuung sind, sollen keine Gebühren zahlen. Das wollte die SPD-Fraktion und stellte einen Antrag, den sie nun zurückgezogen hat.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
Auch in der evangelischen Kindertagesstätte Regenbogenland in Weilmünster wird eine Notbetreuung angeboten. Einige Eltern scheinen sich aber nicht ganz korrekt zu verhalten, wie Bürgermeister Mario Koschel erläutert.. Foto: Dorothee Henche

Auch in der evangelischen Kindertagesstätte Regenbogenland in Weilmünster wird eine Notbetreuung angeboten. Einige Eltern scheinen sich aber nicht ganz korrekt zu verhalten, wie Bürgermeister Mario Koschel erläutert.. Foto: Dorothee Henche

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