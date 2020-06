Gemeindevertreter aus Weilmünster beraten über Windenergie

Ein Thema bei der kommenden Gemeindevertretersitzung ist die Windenergie. Hier sind die Windräder zwischen Wolfenhausen und Laubuseschbach zu sehen. Archivfoto: Andreas E. Müller

Weilmünster. Windenergie, Verleihung einer Ehrenbezeichnung und Anträge der SPD- und CDU-Fraktion: Das sind nur einige Themen, über die die Gemeindevertreter aus Weilmünster bei der kommenden Sitzung beraten sollen. Terminiert ist sie für Montag, 22. Juni, ab 19 Uhr im Saal des Bürgerhauses.

"Diese Gemeindevertretersitzung wird unter besonderen Bedingungen stattfinden", sagt Bürgermeister Mario Koschel (parteilos). "Es ist nämlich die erste Sitzung, die nach den strikten Corona-Beschränkungen seit Mitte März stattfinden wird."

Die Sitzung werde nicht in gewohnter Weise abgehalten werden können, da unter anderem der Saal des Bürgerhauses in Weilmünster zu einem Großteil für die Gremienmitglieder benötigt werde.

Lediglich 48 Zuschauer dürfen dabei sein

"Entsprechend der aktuellen Abstandsregeln werden deshalb nur begrenzt Zuschauer zu der öffentlichen Sitzung zugelassen werden können", erläutert Marko Koschel. "Neben 31 Mitgliedern der Gemeindevertretung, acht Vertretern des Gemeindevorstandes und fünf Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung wird somit lediglich 48 Zuschauern der Zutritt zur Gemeindevertretersitzung gewährt werden können."

Die Reihenfolge der eintreffenden Besucher bestimmt, welche Besucher an der öffentlichen Sitzung teilnehmen dürfen. Die Gemeinde nehme keine Reservierungen der Plätze an.

"Alle Teilnehmer und Besucher der Gemeindevertretersitzung müssen sich am Eingang in eine Liste eintragen", sagt der Bürgermeister. "Diese wird nach Ablauf von vier Wochen vernichtet." Diese Vorgehensweise sei eng an den bestehenden Vorgaben orientiert, an die sich die Städte und Gemeinden im Falle einer öffentlichen Sitzung halten müssten.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem: erneuerbare Energie in Weilmünster. Dabei soll eine Entscheidung über die zukünftige Ausrichtung hinsichtlich der Windenergie im Marktflecken fallen.

Die Freiwillige Feuerwehr Dietenhausen hat einen Antrag gestellt, um eine Ehrenbezeichnung zu verleihen. Klaus Niederbacher soll Ehrenjugendfeuerwehrwart werden.

Finanzielle Auswirkungen auf Haushalt wegen Corona

Die SPD-Fraktion beantragt eine Änderung der Hauptsatzung und das "Erlassen von Kinderbetreuungskosten". Dieser Tagesordnungspunkt wurde bereits im Haupt- und Finanzausschuss in seiner Funktion als Eilentscheidungsorgan beraten.

Der Antrag der CDU-Fraktion hat die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt des Marktfleckens Weilmünster durch Corona zum Thema.