Geplantes Neubauprojekt in Weilmünster sorgt für Diskussion

Zum Team von ASE Stephan Radu Architekturbüro gehört Mustafa Safari, der 2015 als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist. Er hat seine Ausbildung zum Bauzeichner absolviert, ist mittlerweile als Bachelor Architekt anerkannt und arbeitet in Vollzeit. An den nun vorgestellten Plänen mitgearbeitet hat auch Darlean MaurerDie junge Architektin hat ihre Masterarbeit zum Thema CoworkingSpace und Wohnen geschrieben. Das Team der Projektentwickler um den den Architekten Stephan Radu wird komplettiert von Hoai Dinh Nguyen, einem Studenten, der gerade seinen Bachelor Architektur an der Hochschule in Koblenz macht und neben dem Studium an drei Tagen im Architekturbüro arbeitet.