Gepöbelt und Frau mit Flaschen beworfen

Ein 31-Jähriger bewirft in einer Tankstelle in Ellar eine Frau mit Flaschen und flüchtet dann.

WALDBRUNN-ELLAR - Am Mittwochabend hat die Polizei einen 31-jährigen Mann festgenommen, der in einer Tankstelle in Ellar eine 28-Jährige angegriffen haben soll. Passiert war das Ganze nach Angaben der Polizei gegen 21.10 Uhr in der Steinbacher Straße.

Ein Kunde der Tankstelle soll dort zunächst herumgepöbelt und anschließend Glasflaschen nach der 28-Jährigen geworfen haben. Getroffen hat er die Frau jedoch nicht.

Anschließend soll der Mann, der in Begleitung zweier weiterer Personen war, mit einem Auto davongefahren sein. Anhand der Angaben der Frau sowie weiterer Zeugen konnte die Polizei wenig später das Fahrzeug und den mutmaßlichen Täter am Steuer des Wagens in Hausen stellen und kontrollieren.

Randalierer wird

schnell ermittelt

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der Mann wurde für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht und eine entsprechende Strafanzeige gegen ihn gestellt.