Häckseldienst in Weilmünster

Im Garten gibt es jetzt wieder einiges zu tun. Dafür bietet Weilmünster auch wieder den mobilen Häckseldienst an.

WEILMÜNSTER - Weilmünster (mark/red). Der Frühling naht in großen Schritten: Und so bietet die Gemeinde Weilmünster auch in diesem Jahr wieder einen mobilen Häckseldienst für das Zerkleinern von Ast- und Strauchwerk an.

Davon können alle Bürger des Marktfleckens profitieren, wenn sie sich vorher anmelden und wenn die Äste nicht einen Durchmesser von zehn Zentimetern nicht übersteigen.

Der Häckseldienst wird voraussichtlich am 9., 23. und bei Bedarf am 30. April angeboten. Interessenten sollten sich bis spätestens zum 25. März unter Telefon 0 64 72-91 69 32 anmelden. Die genauen Termine und Standorte des Häckseldienstes werden anschließend im amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde und auf der Homepage veröffentlicht.

Häckselmaterial zum Mulchen geeignet

Das Häckselmaterial kann anschließend auf den Grundstücken wieder eingesetzt werden. Es eignet sich beispielsweise zum Mulchen, teilt die Gemeindeverwaltung auf ihrer Internetseite mit. "Das Material kann auf Beeten oder unter Hecken und Sträuchern ausgebracht werden. So wird der Boden vor Austrocknung geschützt und bleibt locker." Zusätzlich werde das Wachstum von unerwünschten Wildkräutern durch die Abdeckung unterdrückt.