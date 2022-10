Hightech und Know How am Standort Weilmünster

Die Audenschmiede bei Weilmünster gilt als Industriestandort mit langer Geschichte. Bereits im 15. Jahrhundert gab es hier eine Eisenhütte. 1798 gelangte sie in den Besitz des Bergrats Johann Wilhelm Buderus II. Der Hochofenbetrieb von Buderus wurde 1877 eingestellt, übrig blieb die Gießerei. 1936 übernahm Arthur Hopp den Betrieb, der in dem Gießerei- und Emallierwerk zeitweise mehr als 260 Personen beschäftigte. In der jüngeren Vergangenheit hatte dort die Firma Kammerer-VDO, ein Hersteller von Autozubehörteilen, einen Standort. Auf die Firma Reum folgte die belgische Firma Fremach, die Kunststoffteile für die Automobilindustrie herstellte und 2019 den Standort in Audenschmiede verließ. Derzeit werden die Gebäude auf dem Gelände vorwiegend als Lagerflächen genutzt. Die 4000 Quadratmeter großen Räumlichkeiten der Firma Circle Engineering Solutions befinden sich im vorderen Bereich des Areals.