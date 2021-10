Hubschrauber bringt Verletzten in die Klinik

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILROD/WEILMÜNSTER/LÖHNBERG - Weilrod/Weilmünster/Löhnberg (red). Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus der Großgemeinde Löhnberg befuhr am frühen Samstagabend die L 3025 aus Richtung Winden kommend in Fahrtrichtung Audenschmiede. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrer in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.