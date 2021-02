Im Weilmünsterer Waldfriedhof finden Bürger die letzte Ruhe unter einem Baum

Der Waldfriedhof befindet sich an der Kreisstraße 442 zwischen Weilmünster und AulenhausenDie Zufahrt erfolgt über einen asphaltierten Weg, der in Höhe der Habacher Höfe an die K 442 angeschlossen und ausgeschildert ist. Es stehen dort Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es bei der Friedhofsverwaltung: Oliver Schneider, Telefon 0 64 72-91 69 94 und Petra Kühner, Telefon 0 64 72-91 69 33.