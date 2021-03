In Aulenhausen sind die Hasen los

Jetzt teilen:

Eine komplette Hasenfamilie bevölkert derzeit den Platz vorm Dorfgemeinschaftshaus in Aulenhausen. Die Idee, vor der Alten Schule passend zum nahenden Osterfest die Dorfbewohner zu erfreuen, hatte der ehemalige Ortsvorsteher Edgar Moos. Figuren dieser Art waren ihm in vielen Ortschaften in der Rhön begegnet. Die Aulenhäuserin Anja Moos hat die Hasenfamilie dann in vielen Bastelstunden liebevoll zusammengestellt und bekleidet. Sogar den obligatorischen Mundschutz haben die vier dabei - wobei sie ihn modisch-keck an den Hasenohren tragen. Vorgesehen ist, künftig saisonbedingt jeweils eine Sehenswürdigkeit auf diesem Platz zu präsentieren. Foto: Edgar Moos