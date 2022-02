In Rohnstadt wird ein neues Feuerwehrhaus gebaut

2019 haben die Gemeindevertreter Weilmünster den von der Firma Forplan erstellten Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Freiwilligen Feuerwehren des Marktfleckens beschlossen. Neben einem Konzept für die Fahrzeugbeschaffung enthält der BEP auch ein Gebäudekonzept, in dem die Neu- und Umbauten der Feuerwehrhäuser dargestellt sind, mit einer vorläufigen Festlegung der Priorisierung. Nach dem Startschuss für den Neubau des Feuerwehrhauses in Rohnstadt steht als Nächstes der Um- und Anbau des Feuerwehrhauses in Dietenhausen an.

Die Feuerwehr soll eine weitere Fahrzeughalle und zusätzliche Schulungsräume erhalten. Weitere Projekte, die im Bedarfs- und Entwicklungsplan aufgeführt sind, sollen dann in den kommenden Jahren umgesetzt werden. In Aulenhausen ist der Neubau eines Feuerwehrhauses mit einem Einstellplatz geplant. In Ernsthausen ist zur besseren Erreichbarkeit eine Standortverlegung in die Weilburger Straße vorgesehen. In Essershausen soll es einen An- oder Umbau geben, es fehlt jedoch ein geeignetes Grundstück. Daher wird eine Mietvariante favorisiert. An den Feuerwehrhäusern in Laimbach , Langenbach und Möttau stehen lediglich kleinere Renovierungsarbeiten an. Da für Laubuseschbach die Anschaffung eines zusätzlichen Tanklöschfahrzeugs geplant ist, muss ein weiterer Stellplatz angebaut werden. In Weilmünster sind zwei zusätzliche Stellplätze nötig, die einen An- und Umbau erfordern. Eine größere Fahrzeughalle ist in Wolfenhausen geplant, eventuell verbunden mit einer Standortverlagerung.