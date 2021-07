In Weilmünster 300 Altreifen illegal entsorgt

Immer wieder kommt es - wie auf diesem Bild - vor, dass Altreifen illegal entsorgt werden. Im Fall von Weilmünster waren es nun sogar annähernd 300 Stück, die Mitarbeiter des Bauhofs nahe einer früheren Disco gefunden haben. Symbolfoto: Tanja Ulrich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Fast 300 Altreifen haben Unbekannte in Weilmünster entsorgt. Die Gemeinde hat nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für sachdienliche Hinweise, die zu den Tätern führen, ausgesetzt.

Bauhofmitarbeiter

finden die Pneus

Bedienstete des Bauhofs haben die Reifen am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf dem Parkplatz neben der ehemaligen Diskothek "Tenne" am Rande der Bundesstraße 456 in Richtung Möttau gefunden. Noch am gleichen Tag haben Mitarbeiter des Bauhofs die Altreifen abtransportiert.

Auffällig war nach Angaben der Gemeinde Weilmünster, dass bei nahezu allen Reifen die Felgen fehlten. Diese wurden sorgfältig vom Gummi getrennt.

Am Donnerstag, 24. Juni, befanden sich bis etwa 13 Uhr noch keine Altreifen auf dem Parkplatz. Die Täter müssen also ab diesem Zeitraum die Fläche als illegale Müllhalde benutzt haben.

Die Gemeinde fragt nun: "Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge, eventuell einen Transporter im relevanten Zeitraum beobachtet, die mit der Reifenablagerung in Verbindung stehen könnten. Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise, die zum Beispiel den Tatzeitraum eingrenzen, zu dem Fall geben?

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Gemeinde Weilmünster unter ordnungsamt@weilmuenster.de oder telefonisch unter 0 64 72- 91 69 94 entgegen.