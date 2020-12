Inzidenz liegt weiter über 200

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Limburg-Weilburg liegt erneut über 200. Am Dienstag meldet die Kreisverwaltung einen im Vergleich zum Vortag leicht gesunkenen Wert von 228,1 (242,6 am Vortag). Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steigt derweil erneut - so liegen nun mit insgesamt 80 acht Patienten mehr in den Häusern im Kreis als am Vortag. 17 von ihnen werden in Intensivbetten behandlet - drei mehr als am Vortag. 63 befinden sich in Normalpflegebetten. Ein weiterer Todesfall wurde im Dienstag vom Kreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Derzeit gibt es 628 aktive Fälle - 24 weniger als am Vortag.