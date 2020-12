Jette Müller liest am besten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Es war wieder eine spannende Angelegenheit beim diesjährigen Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs der Weiltalschule. Pandemiebedingt fand die Veranstaltung nicht wie üblich in der Mediothek, sondern in den einzelnen Klassen statt. Die Klassensieger des sechsten Jahrgangs traten jeweils in ihrem Klassenraum gegeneinander an und bewiesen vor ihren Mitschülern sowie der Jury ihr Können.

Den anderen das Lieblingsbuch vorstellen

In kurzen Vorträgen führten sie zunächst in die Thematik ihres Lieblingsbuches ein und lasen dann einen Auszug daraus vor. Mit "Gregs Tagebuch 2", "Wie man 13 wird - und überlebt!", "Miles & Niles", "Penny Pepper - alles kein Problem" und "Eragon" ging es lustig und auch spannend zu, vor allem begeisterten die Kinder mit ihrer lebendigen und ausdrucksvollen Vorleseweise.

In einer zweiten Runde zeigten die Teilnehmer, wie souverän sie mit einem fremden Text umzugehen wissen. Wie bereits im letzten Jahr war die Entscheidung für die Jury keine leichte. Letztendlich konnte sich Jette Müller aus der Klasse F6b dann gegen ihre Mitstreiter durchsetzen.

Der Vorlesewettbewerb wird jährlich vom Börsenverein des deutschen Buchhandels ausgerichtet und umfasst Wettbewerbe auf Klassen-, Schul-, Kreis-, Bezirks-, Landes- und zu guter Letzt auf Bundesebene. Im Februar 2021 heißt es dann also "Daumen drücken", wenn Jette die Weiltalschule beim Regionalentscheid auf Kreisebene vertritt.