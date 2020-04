Jugendwehr Weilmünster freut sich über Nachwuchs

Die Beförderungen (vordere Reihe ab 2.v.l.): Rene Klaunzer, Sebastian Türk, Kevin Klein, (hintere Reihe ab 2.v.l.): Leon Pfeiffer, Fabian Friedrich, Thorsten Pfeiffer. Foto: FFW Weilmünster

Weilmünster (red). Zu 62 Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Weilmünster vergangenes Jahr ausrücken - darunter waren aber nur elf Brände. Das zeige, dass Feuerwehr flexibel sein müsse, betonte Wehrführer Thorsten Pfeiffer bei der gemeinsamen Hauptversammlung von Einsatzabteilung und Förderverein.

"Die Aufgaben der Feuerwehr werden sich ändern." Dies sei eine Folge der Taten von Hanau und Volkmarsen. Das sagte auch Weilmünsters Bürgermeister Mario Koschel (CDU).

"Feuerwehrfüchse" erhalten eine 500-Euro-Spende

"Die Einsätze und Aufgaben der Feuerwehr sind vielseitig. Die Stunden die von den Kameraden ehrenamtlich geleistet werden liegen weit in den Tausenden", ergänzte der Wehrführer. Und dennoch müsse die Einsatzabteilung mit einem leichten Personalrückgang kämpfen. Allerdings freue sich Jugendfeuerwehr über so viel Nachwuchs wie schon seit Jahren nicht mehr. Dies sei der Arbeit rund um das Team des Jugendfeuerwehrwartes Fabian Skorno und seinen Betreuern zu verdanken. Mit zahlreichen Aktivitäten rund um die Feuerwehr, Ausflüge ins Schwimmbad und zu der Berufsfeuerwehr Frankfurt, einer 24-Stunden-Übung und mehr sorgen sie für ein attraktives Rahmenprogramm für die Jugend.

Die Jugendfeuerwehr Weilmünster nimmt zudem als einzige in der Gemeinde an dem Bundeswettbewerb auf Kreisebene teil. 2019 waren sie mit einer Staffel und einer Gruppe dabei und belegten mit einer Mannschaft den zweiten Platz.

Auch die kleinsten der Feuerwehr Weilmünster blicken auf ein spannendes Jahr zurück, berichtete Kinderfeuerwehrwartin Sandra Scherber. Bei den 18 Gruppentreffen gab es etwa Erste-Hilfe-Kurse, Kürbisschnitzen und einen Besuch der Atemschutzstrecke in Usingen. Am Ende des Jahres gab es noch eine tolle Überraschung für die "Feuerfüchse". Sie bekamen eine Spende in Höhe von 500 Euro von dem "Frauenzimmer".

In seinem letzten Bericht als Vereinsvorsitzender lies Pfeiffer das Jahr 2019 Revue passieren. Der Höhepunkt war der neue Mannschaftstransportwagen MTW, der in Dienst gestellt wurde. Auch weilten die Kameraden aus der südfranzösischen Partnergemeinde Le Cheylard wieder zu Gast in Weilmünster. Deshalb fand eine große Gemeinschaftsübung rund um den Le-Cheylard-Platz statt.

EHRUNGEN UND BEFÖRDERUNGEN Auch Ehrungen und Beförderungen standen bei der Feuerwehr Weilmünster an. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Dirk Schliffer, Dirk Zeller und Wolfgang Geisler geehrt; für 25 Jahre Mitgliedschaft Wolfram Kurz, Dominik Erbe und Gerhardt Grün. Befördert wurden zum Feuerwehrmann Rene Klaunzer und Sebastian Türk, zum Hauptfeuerwehrmann Fabian Friedrich und Leon Pfeiffer und zum Hauptlöschmeister Kevin Klein. Thorsten Pfeiffer ist nun Oberbrandmeister.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Wulf Weil einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt, als Beisitzer wurde Isabell Gath neu in den Vorstand gewählt. Der restliche Vorstand wurde einstimmig in seinen Positionen bestätigt. Kai Cimander wurde von den Kameraden der Einsatzabteilung in seinem Amt als stellvertretender Wehrführer wieder gewählt.

Zum Ende der Hauptversammlung verabschiedete die Wehrleitung Wolfgang Wittkamm in seinen Feuerwehr-Ruhestand.