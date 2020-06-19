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Freitag, 19.06.2020 - 10:29
1 min

Katharina Steinruck unterstützt Kelterei Heil

Die Marathonläuferin und das Familienunternehmen arbeiten ab sofort zusammen. "Wir haben einen Profi gesucht, der uns beim Laufsport unterstützt", sagt Geschäftsführer Martin Heil.

Die hessische Marathonläuferin Katharina Steinruck arbeitet ab sofort mit der Kelterei Heil zusammen. Foto: Markus Herkert

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