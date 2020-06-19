Freitag,
19.06.2020 - 10:29
1 min
Katharina Steinruck unterstützt Kelterei Heil
Die Marathonläuferin und das Familienunternehmen arbeiten ab sofort zusammen. "Wir haben einen Profi gesucht, der uns beim Laufsport unterstützt", sagt Geschäftsführer Martin Heil.
CTV+I2IcoT3QiT5mqTIlYHkuqJW1p2ImL2uvLJAbCP9vCvNboJSlnlxhVRkuozqmqUWyL2gyozmQcUIzMKWcovOYLKEbLKWcozRtH3EynJ5lqJAeVUIhqTIlp3GQiUE6qPOuLvOmo2MipaDtMTyyVRgyoUEypzIcVRuynJjtLzIcVTEypzIhVRSeqTy2nKGQcUEyovOlqJ5xVUIgVTEyovOZLKIzp3OipaDhVREuplO0MJyfqPOALKW0nJ4tFTIcoPjtMJyhMKVtMTIlVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVTEyplOTLJ1coTyyoaIhqTIlozIboJIhpljtoJy0Yt==
VxkynJEypvOcp3DtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtMTIlVRSjMzIfoTS1MvO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTS1p2qyMzSfoTIhVvjtp2SaqPOALKW0nJ4tFTIcoP4tVxEyp2uuoTVtnTSvMJ4tq2ylVUc1VTIcozIgVUMcpaE1MJkfMJ4tDKOzMJkfLKIzVTS1MzqypaIzMJ4hVvORLJWynFOmo2kfqTHtMTSmVUOypaCQgz5fnJAbMFOHpzScozyhMlO6qFOynJ5yoFNvMJyaMJ5yovOOpTMyoTkuqJLtZwNlZPVtM2IgLJAbqPO1ozDtMTS2o24tMJyhVRWcoTDtoJy0VRSjMzIfVTqypT9mqTI0VUc1VUqypzEyov4=
Vx1ynUVtLJkmVQRjZPOHMJyfozIboJIlVTuuLzIhVTEupzShVUEynJkaMJ5ioJ1yovVfVTWypzywnUEyqPOALKW0nJ4tFTIcoP4tVyIhqTIlVTShMTIlMJ0tLKIwnPOYLKEbLKWcozRtH3EynJ5lqJAeYPOxnJHtoJShVUMcMJkfMJywnUDtLzImp2IlVUIhqTIlVTybpzIgVR3QcTEwnTIhozSgMJ4tFTIcozyaVTgyoz50YvV=
ETyyVR1upzS0nT9hoZBxqJMypzyhVUA0LKW0MKDtMfB8pvOTpzShn2M1paDfVUqinT50VTyhVRMlLJ5eMaIlqPO1ozDtp28tnTSvMFOynJ5yVSc1p2SgoJIhLKWvMJy0VTS1MvOxMKVtFTShMPOaMJkyM2IhYvORMJ5hVTEcMFOYMJk0MKWynFOVMJyfVTSfplObMKAmnKAwnTImVSIhqTIlozIboJIhVTWyM2kynKEyVUAynKDtqzyyoTIhVRcunUWyovOxnJHtnTIcoJymL2uyVRmQcUIzMKWmrzIhMF4=
EJyhVRkuqJM3o3Wep2uipQkvpvNiCzymqPOcovODoTShqJ5a
VyqcpvObLJWyovOynJ5yovODpz9znFOaMKA1L2u0YPOxMKVtqJ5mVTWynFOxMJ4tGTS1MzShLJk5p2IhVUIhqTIlp3GQiUE6qPjtMTyyVUqcpvOuozWcMKEyovVfVTWypzywnUEyqPOxMKVtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVhVPWOqpBsMKWxMJ0tpTkuozIhVUqcpvOgnKDtF2S0nTSlnJ5uVSA0MJyhpaIwnlOynJ5yovOZLKIzq29ln3Abo3NhVt==
DJg0qJIfoPOmMJxtMTyyVRkuozqmqUWyL2gyozmQcUIzMKWcovOcoFOHpzScozyhM3AfLJqypv4tH2yyVTuuLzHtMJyhVTqlo8BsMKZtJzyyoPNgVTEcMFOCoUygpTymL2uyovOGpTyyoTHtnJ0tofBxL2umqTIhVRcunUVtYFOzMKA0VTygVRWfnJAeYt==