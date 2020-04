Kinder aus Weilmünster werden Spielzeug-Regisseure

Jugendpfleger Daniel Valley hat schon geübt. Zu welchem Film gehört wohl diese Szene? Foto: Daniel Valley

Weilmünster. Die für die Osterferien geplanten Aktivitäten der Jugendpflege Weilmünster fallen in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aus. Und nicht nur das: Kontakte vermeiden ist für alle, auch für Kinder und Jugendliche, oberstes Gebot. Um dennoch irgendwie in Kontakt zu bleiben, hat sich Jugendpfleger Daniel Valley eine besondere Aktion für die Osterferienzeit ausgedacht, an der alle von zu Hause aus teilnehmen können: eine Spielefiguren-Filmparade.

"Mitmachen ist eigentlich ganz einfach", verrät Valley. Wer Lust hat, an der Aktion teilzunehmen, braucht nur seine alten oder aktuellen Spielfiguren von Lego, Playmobil, Barbie, Schlümpfe, Transformers, Dinos - oder was es sonst noch alles gibt - raussuchen. Damit soll eine bekannte oder besonders wichtige Szene des eigenen Lieblingsfilms nachgestellt werden. "Baut die Figuren so auf, dass auch andere diesen Film erkennen können und macht davon ein Foto mit dem Handy", sagt der Jugendpfleger.

In einem Selbsttest habe er festgestellt, dass es gar nicht so leicht gewesen sei, die Figuren so zu platzieren, wie er es gerne haben wollte. Aber er habe auch festgestellt, wie viel Spaß das machen kann. Erlaubt ist bei der Aktion vieles, vor allem Kreativität ist gefragt. Man kann die Figuren mischen, also zum Beispiel Lego und Playmobil zusammen für eine Szene nutzen, man darf Kulissen bauen, zum Beispiel im Garten oder auf der Wiese, oder kann eine Kulisse selbst malen.

MITMACHEN Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre aus der Großgemeinde Weilmünster. Einsendeschluss ist am Sonntag, 19. April 2020. Unter allen Teilnehmern der Aktion werden drei Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro verlost.

"Wichtig ist nur, dass ausschließlich Figuren und keine Menschen auf den Fotos zu sehen sind", betont Valley. Das Foto, den Namen und die Anschrift sowie den Titel des Films können Teilnehmer per Mail an ferienspiele@weilmuenster-aktiv.de senden. Maximal drei Spielefiguren-Filmdarstellungen pro Person sind erlaubt.

Damit möglichst viele mitspielen und mitraten können, sollen die Fotos auf der Online-Plattform der Gemeinde Weilmünster unter www.weilmuenster-aktiv.de veröffentlicht werden. Das geschieht anonym, ohne Nennung des Einsendernamens. Die jeweiligen Filmtitel werden dann in einer gesonderten Rubrik "Lösungen Spielefiguren-Filmparade" abrufbar sein. "Wir freuen uns schon auf viele kreative Beiträge", sagt Valley. Wenn die Resonanz auf die Aktion groß ist, kann er sich vorstellen, dass es später noch mal eine Ausstellung dazu gibt.