L3054 zwischen Weilmünster und Möttau nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall in der Nähe der B456 ist die Straße zwischen Weilmünster und Möttau voll gesperrt. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER-MÖTTAU - Auf der Landesstraße 3054 zwischen Weilmünster und Möttau hat sich am Donnerstagvormittag, 27. Januar, ein Verkehrsunfall ereignet, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. Laut Polizei befindet sich die Unfallstelle etwa 400 Meter hinter der Abfahrt von der Bundesstraße 456 in Richtung Weilmünster. Wegen Bergungsarbeiten ist die Straße derzeit voll gesperrt.