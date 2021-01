Limburg-Weilburg: Fahrgäste finden Infos schneller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) symbolisieren ihre Partnerschaft: Ab sofort basiert die VLDW-Website www.vldw.de technisch, im Design und bei der Menüführung auf der RMV-Website www.rmv.de

"So können unsere Fahrgäste noch schneller in der bekannten und gelernten RMV-Optik auch lokale Informationen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg finden", so RMV-Geschäftsführer Knut Ringat.

Auf www.rmv.de gelangt man über die Rubrik "RMV vor Ort/Limburg-Weilburg" zur VLDW-Startseite; der direkte Aufruf erfolgt weiterhin über www.vldw.de. Das Nahverkehrsangebot im Landkreis Limburg-Weilburg wird über die eigene vertikale Menüleiste präsentiert. Neben den klassischen ÖPNV-Themen - Fahrpläne, Liniennetzpläne oder Rufbus-Anmeldung - beinhaltet sie in der Rubrik "VLDW mbH" einen Unterpunkt für Schüler sowie einen Bereich zum Thema Freizeitverkehr. Bei den redaktionellen Inhalten liegt der Fokus der VLDW weiterhin auf dem Nahverkehrsangebot. Technik und Menüführung der VLDW-Webseiten sind künftig mit der auf www.rmv.de identisch. Die redaktionellen Inhalte werden weiterhin von der VLDW bestimmt.

Auch der Hochtaunus

hat sich angeschlossen

Hier finden Fahrgäste lokale Hinweise - etwa zu Störungen. Gleichzeitig können aber auch RMV-weite Inhalte, wie zum Beispiel Informationen zum Senioren- oder zum Schülerticket, übernommen werden.

Neben der VLDW haben auch die Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO), der RMV Frankfurt (traffiQ), die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft (RTV), die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Kreis Groß-Gerau (LNVG) und der Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) als lokale Partner an die RMV-Website angedockt.