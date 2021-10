Lucie Wolaschek und Siegfried Schneider für ehrenamtliches Engagement geehrt

Überreichung der Landesehrenbriefe mit (v.l.) Landrat Michael Köberle, Astrid Eppstein (Vorsitzende der Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe), Markus und Lucie Wolaschka, Siegfried und Walli Schneider sowie dem Weilburger Bürgermeister Johannes Hanisch. Foto: Landkreis Limubrg-Weilburg

WEILBURG/WEILMÜNSTER - Weilburg/Weilmünster (red). Lucie Wolaschka aus Drommershausen und Siegfried Schneider aus Ernsthausen haben den Ehrenbrief des Landes Hessen erhalten. Landrat Michael Köberle (CDU ) zeichnete beide für ihre Verdienste um die Multiple Sklerose (MS) Selbsthilfegruppe aus Weilburg aus.

"Lucie Wolaschka und Siegfried Schneider haben sich mit ihrem großen ehrenamtlichen Engagement für die Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe Weilburg enorme Verdienste erworben. Dieser Einsatz für die Mitmenschen ist wahrlich nicht selbstverständlich und verdient höchste Anerkennung", so Landrat Köberle in seiner Laudatio. Die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe, Astrid Eppstein, hatte beide zur Verleihung des Landesehrenbriefs vorgeschlagen.

Fahrten, Öffentlichkeitsarbeit und die Finanzen im Blick

Lucie Wolaschka hat 1999 die Gruppenleitung übernommen und diese über zwei Jahrzehnte geführt. Sie hat insbesondere die monatlich stattfindenden Treffen für die Betroffenen mit individuellen Einschränkungen organisiert. Darüber hinaus gab es unter ihrer Führung diverse Ausflüge und Feiern.

DIE KRANKHEIT MULTIPLE SKLEROSE Die Multiple Sklerose (MS) oder Encephalomyelitis disseminata (ED) ist eine chronisch-entzündliche neurologische Autoimmunerkrankung mit sehr unterschiedlichen Verlaufsformen, weshalb sie auch als die "Krankheit mit tausend Gesichtern" bezeichnet wurde. Bei ihr werden die Markscheiden, die elektrisch isolierende äußere Schicht der Nervenfasern im Zentralnervensystem (ZNS), angegriffen. Die genauen Ursachen sind trotz großer Forschungsanstrengungen noch nicht geklärt. Bei der Multiplen Sklerose entstehen in der weißen Substanz von Gehirn und Rückenmark verstreut viele (multiple) entzündliche Entmarkungsherde, die vermutlich durch den Angriff körpereigener Immunzellen auf die Myelinscheiden der Nervenzellfortsätze verursacht werden. Da die Entmarkungsherde im gesamten ZNS auftreten können, kann die Multiple Sklerose fast jedes neurologische Symptom verursachen. Sehstörungen mit Minderung der Sehschärfe bis hin zur Blindheit und Störungen der Augenbewegungen sind typisch, aber nicht spezifisch für die Multiple Sklerose. Die MS ist neben der Epilepsie eine der häufigsten neurologischen Krankheiten bei jungen Erwachsenen und von erheblicher sozialmedizinischer Bedeutung. Die Krankheit ist nicht heilbar, jedoch kann der Verlauf oft günstig beeinflusst werden. Entgegen der landläufigen Meinung führt die Multiple Sklerose nicht zwangsläufig zu schweren Behinderungen. Quelle: Wikipedia

Hierbei gelte es immer, die behindertengerechte Ausstattung, beispielsweise hinsichtlich der Barrierefreiheit, zu berücksichtigen. Lucie Wolaschka war zudem auch die Öffentlichkeitsarbeit ein Anliegen. Mit Infoständen am Tag der Selbsthilfe in Limburg, auf dem Marktplatz in Weilburg oder in Zeitungsberichten, warb sie um das Interesse an der Erkrankung Multiple Sklerose. Wolaschka sei immer Ansprechpartnerin bei individuellen Problemen der Teilnehmer. Und: Sie versuche immer, jeder und jedem im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu helfen, wusste Landrat Köberle zu berichten.

Siegfried Schneider ist ein Gründungsmitglied und kümmert sich seit ihrer Gründung 1989 als Kassierer um die Finanzen der Gruppe. Da die betroffenen Mitglieder keinen Beitrag zahlen, finanziert sich die Gruppe ausschließlich durch Spenden. Siegfried Schneider habe mit seinem Fachwissen all die Jahre die Kasse korrekt und einwandfrei zum Wohle der Gruppe geführt. Ein stabiler finanzieller Hintergrund biete der Selbsthilfegruppe einen gesicherten Handlungsspielraum, den die Gruppe daher größtenteils dem Einsatz und dem Engagement von Siegfried Schneider verdanke.

Lucie Wolaschka und Siegfried Schneider wurden bereits 2014 vom Landesverband der Hessischen Multiple Sklerose Gesellschaft mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.