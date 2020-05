Luther hätte Tränen vergossen: Sturm reißt alte Eiche um

Ein Unwetter in Weilburg bedeutet das Ende für die 1883 gepflanzte Luther-Eiche in Weilburg. Foto: Johannes Hanisch

Weilburg/Weilmünster. 137 Jahre hat die Luther-Eiche am Weilburger Postplatz gestanden. Bis zum Muttertag in diesem Jahr. Ein schweres Unwetter hatte den Baum entwurzelt. Er landete auf einem vorbeifahrenden Auto. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Lange Zeit war es ein guter und nachhaltiger Brauch, zur Erinnerung an große historische Ereignisse Bäume zu pflanzen. Die zahlreichen "Friedenseichen", die nach Ende des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 gepflanzt wurden, sind heute genauso vergessen wie die zahllosen Bäume, die zum 400. Geburtstag Martin Luthers im Jahre 1883 gesetzt wurden.

So auch in Weilburg: Kaum einer erinnerte sich noch daran, dass die Eiche auf dem Postplatz in Weilburg eine Luther-Eiche war, die am 11. November 1883 - am Tauftag Luthers - gepflanzt und dann der Stadt übergeben wurde.

An diese Pflanzung erinnert ein kleines Gedenkheft, bei Cramer in Weilburg gedruckt, das anlässlich der "Lutherfeier in der evangelischen Gemeinde zu Weilburg am 10. und 11. November 1883" Programmheft und zugleich Liedblatt für die drei Veranstaltungen an jenem Fest-Wochenende war.

Wie dieses Fest in den Dörfern der Umgebung abgehalten wurde, davon berichtet der Edelsberger Lehrer Ludwig Christian Völpel in der Schulchronik seines Ortes. "Ein herrlicher Festtag war der 10. November dieses Jahres für unser deutsches evangelisches Volk. An diesem Tage waren es 400 Jahre, dass Dr. Martin Luther in Eisleben geboren wurde. Damals hat niemand außer den Eltern und den nächsten Angehörigen die Geburt dieses Kindes beachtet. Heute kennt den Namen Martin Luther die ganze Welt. Die einen hassen und lästern über ihn, wir evangelischen Christen lieben ihn als den teuren Gottesmann, den der Herr als einen rechten Propheten und Lehrer der ganzen Christenheit und unserem lieben deutschen Volke geschenkt hat. Unsere gesamte evangelische Kirche hatte sich auf diesen Tag lange vorher gerüstet, um denselben nicht nur in allen Kirchen, sondern auch in allen Schulen zu feiern."

Die Feier fand vor 137 Jahren auf folgende Weise statt: Am 9. November wurde nachmittags in Edelsberg und in Essershausen eine Viertelstunde lang das Fest eingeläutet. Am Tag darauf versammelten sich aus allen vier Orten der Pfarrei sämtliche Kinder mit sämtlichen Schulvorstehern sowie auch Kirchenvorsteher und andere erwachsene Personen vor dem Schulhaus in Essershausen und zogen unter Glockenton um 10 Uhr in die Kirche. Die Feier in der Kirche begann mit Gesang, dann sprach der Pfarrer ein Gebet und als danach "Ein feste Burg" gesungen war, folgte die Festrede. Nachmittags wurde im Dorf ein Baum gesetzt.

Der 11. November, weil auf einen Sonntag fallend, war ganz besonders für die kirchliche Feier bestimmt und so wurde der Festgottesdienst in Essershausen gehalten. Sämtliche Schulkinder erhielten zum Andenken an dieses Fest ein Luther-Büchlein von Fries.

Pfarrer Karl Wilhelm Bindewald schreibt in der Pfarrchronik Essershausen zusammenfassend: "Der 400-jährige Gedächtnistag der Geburt Luthers wurde am 10. und 11. November 1883 in der von der Behörde angeordneten Weise, zwar still und ohne alle äußeren Lustbarkeiten, aber doch nicht ohne die freudigste Theilnahme und Begeisterung von Jung und Alt im Kirchspiel gefeiert. Zur Erinnerung an ihn wurde auf dem freien Platz vor der Hardtschen Gastwirtschaft daher eine junge Eiche gepflanzt, die hoffentlich noch recht lange steht und stets nur auf Geschlechter herabsehen soll, die den Glauben der Väter in Wort und Wandel frei bekennen."

Auch in Elkerhausen wurde Luthers Geburtstag mit der Pflanzung einer Luther-Eiche gefeiert. Die meisten dieser Bäume sind - wie beispielsweise die Luther-Eiche in Essershausen - dem Ausbau der Straßen zum Opfer gefallen oder aus anderen Gründen einmal gefällt worden. Andere sind zwar noch da, aber niemand erinnert sich mehr daran, dass sie eine Geschichte haben.

Auch die Luther-Eiche in Weilburg fristete, trotz zentraler Lage, ein recht beschauliches Dasein. 50 Jahre nach ihrer Pflanzung wurde ihr ein steinernes Denkmal beigesetzt, das an den 450. Geburtstag Martin Luthers, den dann schon "Deutschen Luthertag 1933" erinnert.

Am Nachmittag des 10. Mai 2020 war dann das Ende des Baumes gekommen. Im Sturm stürzte er um.