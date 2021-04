Mathematik-Wettbewerb: Cedrik Kramer holt sich den Sieg

Der Weiltalschüler Cedrik Kramer hat in Mathe die Nase ganz weit vorn. Foto: Weiltalschule

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Dass er in Mathe die Nase ganz weit vorn hat, das hat er unter Beweis gestellt: Cedrik Kramer von der Weiltalschule in Weilmünster ist Kreissieger des Mathematik-Wettbewerbs 2020/21.

Auf Cedric und seine erbrachte Leistung ist nicht nur Schulleiterin Anette Schmittel, sondern auch die komplette Schulgemeinde stolz und gratuliert von ganzem Herzen zu diesem Erfolg. Begleitet haben den Schüler auf dem Weg zu diesem Erfolg die Lehrer Carolin Franz und Eugen Schneider.

Es ist schon eine Weile her, dass die Schüler der Klassen 8 an der ersten Runde des Mathematikwettbewerbs am 3. Dezember vergangenen Jahres teilgenommen hatten. Bis zur zweiten Runde, für die sich der Jugendliche qualifiziert hatte, und die am 3. März ausgetragen wurde, hat Cedric weiterhin fleißig geübt. Dabei wurde er von Carolin Franz online und von seiner Mutter zu Hause unterstützt, sodass dieser Erfolg keineswegs ein Zufall war.

Nun darf Cedric auch an der dritten Runde des Mathematikwettbewerbs am 11. Mai teilnehmen und die Weiltalschule repräsentieren.

Zu den Siegern der ersten Runde vom 3. Dezember vergangenen Jahres gehören aus dem Realschul- und Gymnasialzweig der Klassen 8 außerdem Joshua Andreas Färber aus der Klasse G8a, Erik Lommel aus der Klasse R8b und Ole Kainz aus der Klasse R8a. Auch sie nahmen an der zweiten Runde des Mathematikwettbewerbs teil. Sie alle bekamen, anders als sonst, bei der Siegerehrung der Schule nicht nur Urkunden, sondern auch die vom Förderverein der Weiltalschule gesponserten Gutscheine nach Hause geschickt.