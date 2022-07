Mein Sommerurlaub: Nur mit Plumpsklo auf der Almhütte

Steffen Huschka aus Lützendorf an einem seiner Lieblingsorte im Landkreis, dem Schäfer Weiher. Foto: Agathe Markiewicz

WEILMÜNSTER-LÜTZENDORF - Ferien in der Ferne, auf Balkonien oder in der Region? Wie verbringen unsere Leser ihren Sommerurlaub? Wir haben uns umgehört: heute bei Steffen Huschka aus Lützendorf.

"Einen Teil meines Urlaubs verbringe ich in diesem Jahr in Osttirol, genauer im Villgratental", verrät der 42-Jährige. "Mit ein paar Freunden werden wir dort Ende August eine Almhütte beziehen." Die Vierergruppe will vor allem wandern und eine schöne gemeinsame Zeit verbringen.

Wasser aus dem Brunnen

"Es wird sicherlich abenteuerlich", vermutet der Lützendorfer und lacht. "Denn Wasser gibt es aus dem Brunnen, der Herd wird mit Holz befeuert und es gibt nur ein Plumpsklo."

Den Rest seiner freien Tage will Steffen Huschka wandernd in der Region verbringen. "Ich bin gerne draußen und viele Outdoor-Aktivitäten gehören zu meinen Hobbys", erzählt er. "Neben Schwimmen und Campen auch besonders Wandern in der Region." Dabei nimmt Steffen Huschka eher unbekannte Routen unter die Wanderschuhe. "Aber ich habe auch viele schöne bekannte Wanderwege erkundet", erzählt der Feinmechaniker in der Luftfahrtindustrie.

"Mein Geheimtipp ist der Wispertaunus, dort gibt es mehrere empfehlenswerte Wanderstrecken." Zwar sei die Feldbergregion auch sehr schön, aber für seinen Geschmack etwas zu überlaufen. Dennoch seien Kleiner Feldberg, Altkönig und Weiße Mauer einen Besuch wert.

Ansonsten verbringt Steffen Huschka seine Zeit gern am Schäfer Weiher in der Nähe von Weilmünster. Der Weiher liegt ein wenig abgelegen und bietet so Rückzugsorte für allerlei Tiere. Gerade ziehen Nilgänse ihren Nachwuchs dort auf. Und auch ein paar Kanadagänse drehen auf dem Weiher ihre Runden.

Wer die Wanderstrecken von Steffen Huschka ebenfalls erwandern möchte, kann sich auf seiner Instagram-Seite _taunuswelt_ umschauen. Dort teilt er zudem seine Routen über Komoot.