Mit dem Fahrplanwechsel gilt erweitertes Rufbus-Angebot

WEINBACH/WEILMÜNSTER - Weinbach/Weilmünster (red). Mit dem Fahrplanwechsel zum 13. Dezember erweitert die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) ihr Rufbus-Angebot für die Gemeinden Weinbach und Weilmünster. Wie Landrat Michael Köberle (CDU) in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender erläuterte, werden künftig auch Freienfels, Elkerhausen, Blessenbach, Laimbach, Möttau und Dietenhausen angefahren. Zudem gibt es zusätzliche Fahrtmöglichkeiten, sodass Nutzer von frühmorgens bis spätabends den Rufbus beinahe stündlich buchen können.

"Das erweiterte Rufbus-Angebot wird gerade für die Mitbürgerinnen und Mitbürger aus den kleineren Orten zu einer deutlich besseren ÖPNV-Erschließung beitragen", sagte Landrat Köberle. Einige bislang wenig genutzte Fahrten des klassischen Linienbusses würden durch das neue Angebot ersetzt. Wer den Rufbus nutzen möchte, meldet seine Fahrt telefonisch oder online an und wird dann zu den im Fahrplan festgelegten Zeiten an der gewünschten Haltestelle abgeholt. Anrufe nimmt die Rufbus-Zentrale von Montag bis Freitag zwischen 7 Uhr und 18 Uhr mindestens eine Stunde vor der gewünschten im Plan vorgesehenen Fahrzeit unter Telefon 0 64 71-95 59 50 entgegen. Der Fahrgast gibt die Anzahl der Personen, die Abfahrtszeit sowie die Einstiegs- und Zielhaltestelle an.

Rufbusbuchungen, die nach 18 Uhr am gleichen Tag oder am darauffolgenden Tag vor 7 Uhr genutzt werden möchten, müssen bis 18 Uhr erfolgen.

Unter www.vldw.de kann der Rufbus auch im Internet gebucht werden. Eine neue Software ermöglicht unter anderem Abo-Buchungen für Vielfahrer.

Über alles Wissenswerte rund um das Thema ÖPNV informieren die Mitarbeiter der Mobilitätszentrale Weilburg unter Telefon 0 64 71-91 29 80.