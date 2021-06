Mit Wildkamera Einbrecher ertappt

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). In Weilmünster haben sich am Freitag, 18. Juni, unbekannte Täter unbefugt Zugang zu einem Grundstück verschafft. Sie wurden aber vom Eigentümer überrascht und flohen. Gegen 5.45 Uhr habe der 57-jährige Grundstücksbesitzer über eine Wildkamera fremde Personen auf seinem Grundstück in Weilmünster bemerkt, berichtete ein Polizeisprecher. Nachdem er die Polizei informiert hatte, fuhr er mit seiner Frau direkt zum Grundstück. Dort habe ein Audi gestanden, in den gerade in diesem Moment Personen einstiegen. Es sollen zwei Männer und eine Frau, allesamt um die 30 Jahre alt, gewesen sein. Der 57-Jährige hat dann sein Auto direkt hinter den Audi gestellt, um diesen an der Flucht zu hindern. Trotzdem gelang es dem Fahrer, vorbeizukommen. Dabei wurde aber das Fahrzeug des 57-Jährigen gerammt und beschädigt. Der Audi hatte mutmaßlich falsche Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.