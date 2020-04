MVZ in Weilmünster erweitert in Corona-Zeiten Angebot

Ein Team des MVZ in Weilmünster bietet Patienten eine Akutsprechstunde in separaten Räumlichkeiten an. Foto: MVZ

WeilmünsterDas Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) "medicum.mittelhessen" in Weilmünster hat in der Corona-Krise sein Angebot erweitert. Seit Anfang April bietet das Zentrum eine Akut-sprechstunde an.

"Um einen optimalen Schutz aller Patienten sowie Mitarbeiter zu gewährleisten, können Patienten nach vorheriger Terminvereinbarung per E-Mail oder Telefon jeweils einzeln in der Praxis empfangen und behandelt werden", erläutert David Kudielka, Assistent der Geschäftsführung. "Die Praxisräume können direkt vom Parkplatz aus betreten werden." Hierzu seien im Erdgeschoss vorübergehend Räumlichkeiten angemietet worden, die ansonsten von der Tagespflege der Cura Sana genutzt werden.

Die Akutsprechstunde findet von montags bis freitags von 12 bis 13 und 14 bis 15 Uhr am Hauptstandort in Weilmünster, Mühlweg 2 A, statt. "In dieser Zeit können sich Patienten mit akuten Infekten aller Art oder Verdacht auf eine Covid-19-Infektion vorstellen", sagt Kudielka. "Dabei bieten wir auch die neue IgG-Testung auf Antikörper an." Dabei handelt es sich um einen Schnelltest, der allerdings - mit Stand vom 8. April - bislang als Privatleistung angeboten werde, da die Krankenkassen diese Kosten noch nicht übernehmen würden.

Das Angebot de Akutsprechstunde werde gut angenommen, berichtet der MVZ-Mitarbeiter. Innerhalb der zwei Stunden würden etwa zehn Patienten pro Tag behandelt werden. Dabei seien, je nach Patientenaufkommen, jeweils mindestens ein Arzt und eine Medizinische Fachangestellte (MFA) vor Ort.

Akutsprechstunde steht allen Patienten zur Verfügung

Die Akutsprechstunde steht neben den Patienten aller Betriebsstandorte des MVZ - also Weilmünster, Laubuseschbach, Selters/Münster, Bad Camberg, Wetzlar und Limburg - auch allen Patienten aus der gesamten Region zur Verfügung, erklärt Kudielka. "Durch die organisatorische und räumliche Trennung ermöglichen wir es den Patienten, ihre gewohnten Termine für laufende Behandlungen - auch von chronischen Erkrankungen - sowie Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen zu können." Um auch nach der Corona-Krise lange Wartezeiten auf haus- und fachärztliche Termine zu vermeiden, werden die Patienten gebeten, ihre vereinbarten Termine wahrzunehmen.

Für alle Patienten, die an einer unbestimmten Infektionskrankheit leiden und die Praxis nicht aufsuchen können, bestehe die Möglichkeit eines speziellen Hausbesuchs. "Wir bitten diese Patienten eindringlich, sich über die genannten Kontaktmöglichkeiten zu melden", sagt David Kudielka. "Da 85 Prozent aller an Covid-19-Erkrankten zu Hause behandelt werden, haben wir zudem ein MVZ-Sonderteam zusammengestellt." Das Team sei mit einem separaten Fahrzeug und umfassender Schutzausrüstung ausgestattet.

Das Projekt sei nur umsetzbar gewesen, weil alle an einem Strang gezogen hätten, sagt Kudielka. "Nur durch die Hilfe unserer Mitarbeiter und der Cura Sana ist es uns gelungen, zeitnah in der Corona-Krise zum Wohl unserer Patienten zu reagieren." Zudem habe auch der Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz des Landkreises Limburg-Weilburg helfend eingegriffen und Desinfektionsmittel und Mundschutz zur Verfügung gestellt.

Termine können nur nach vorheriger Vereinbarung per E-Mail unter ha-weilmuenster@medicum-mittelhessen.de oder Telefon 0 64 72- 8 33 95 75 wahrgenommen werden.