Nachhaltigkeitspreis für Bienenautomaten

WEILMÜNSTER/DORTMUND - Weilmünster/Dortmund (red). Das in der Region auch in Weilmünster, Pfaffenwiesbach und Oberursel vertretene "Bienenautomaten-Projekt" mit Sebastian Everding als dessen Erfinder an der Spitze, ist mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden.

In der Weilmünsterer Siedlung Audenschmiede hat Christoph Gath, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Essershausen, das Projekt, das zur Rettung der Bienen beiträgt, umgesetzt. Dort hängt an einer Wand ein alter Kaugummiautomat, der nun Kapseln mit Blühpflanzensamen spendet, die den Bienen als Futtergrundlage dienen können.

Im Radio hatte Gath von der Idee des Dortmunders Sebastian Everding gehört, die so gut auch bei vielen anderen Naturschützern ankam, dass es inzwischen bundesweit 124 Standorte mit den Automaten gibt.

Der Nachhaltigkeitspreis gehe an dieses Projekt, teilte die Jury Everding mit, da das Projekt einen besonders großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Region und darüber hinaus leiste. "Ich habe mich riesig über die Auszeichnung gefreut, die ich auch stellvertretend für alle Standorte von Bienenautomaten und allen Menschen, die sich aktiv in dieses Projekt eingebracht haben, annehmen möchte", so der Erfinder.

Jeder der 124 Automaten stelle ein upgecycltes Unikat dar. Erst vor wenigen Wochen wurde in Berlin der 100. Bienenautomat aufgehängt. Die Automaten werden dabei von Schulen, Vereinen, Städten/Gemeinden und vielen engagierten Privatpersonen betrieben. Im Herbst 2019 startete das Projekt mit dem ersten umgebauten Kaugummi-Automaten an einer Hauswand in Dortmund-Hombruch.

In Audenschmiede ist es ebenfalls ein ausgedienter Kaugummi-Automat, dessen Inhalt nun den Bienen hilft. Die Anschaffungskosten für den nur auf den ersten Blick unscheinbaren, gelben Kasten hätten etwa 400 Euro betragen, erläuterte Christoph Gath, als der Automat in Betrieb genommen worden war. Zur Befüllung mit insgesamt 200 Kapseln seien weitere 100 Euro angefallen. Für 50 Cent könne dort jeder eine Kapsel mit Saatgut ziehen und so zur Rettung der Bienen beigetragen. Eine Kapsel beinhaltet die Saatmischung "Lass deine Stadt aufblühen!" - eine mehrjährige, artenreiche Blühmischung für Wild- und Honigbienen sowie Schmetterlinge. Ein Konzept, das nun die Jury überzeugt hat: Der Wettbewerb "Projekt Nachhaltigkeit" fördert seit vielen Jahren Unternehmen, Initiativen und Projekte, die sich mit den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen befassen. 2021 wurden 349 Projekte eingereicht und zum ersten Mal auch ein Fotowettbewerb ausgeschrieben. Fast ein Drittel der Initiativen bewarb sich mit einem Fokus auf das Schwerpunktthema "Energiewende & Klimaschutz". Ebenfalls viele Bewerbungen wurden zu den Themen "Menschliches Wohlbefinden & Soziale Gerechtigkeit" sowie "Kreislaufwirtschaft" abgegeben, gefolgt vom vierten Schwerpunktthema "Nachhaltiges Bauen & Verkehrswende".