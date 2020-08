Neue Geräte auf den Spielplätzen in Weilmünster

Auf dem Spielplatz am Marktplatz gibt es nun eine Nestschaukel. Fotos: Ortsbeirat Weilmünster

Weilmünster (red). Eines der Herzensprojekte des Ortsbeirates Weilmünster - die Ergänzung der beiden örtlichen Spielplätze durch zusätzliche Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten - ist nun umgesetzt worden. Nachdem der Ortsbeirat in einer öffentlichen Begehung mit Eltern und Kindern sowie in den sozialen Medien viel Feedback zum Thema Spielplätze bekam, hatten sich die Politiker ein Bild über die Wünsche der Nutzer gemacht.

Sitzgelegenheiten und Spielgeräte für Kleinkinder

Die Kernaussage sei "gut gepflegt, aber spärlich ausgestattet" gewesen. Diese Situation zu verbessern, hatte sich der Ortsbeirat nun zum Ziel gesetzt und gemeinsam mit der Verwaltung überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, das Angebot der Spielplätze zu verbessern. Beim Spielplatz im Neubaugebiet lag der Fokus auf Sitzgelegenheiten mit Tisch und einem Kleinkindspielgerät, am Marktplatz auf Erweiterungen des Gesamtangebotes. Es sei laut Ortsbeirat heutzutage gar nicht so einfach, "mal schnell" ein paar Spielgeräte zu ordern und aufzustellen. Wie fast überall müssten erst einmal einige Regelungen und Vorgaben, wie zum Beispiel Mindestabstände und Sicherheitsausstattung, beachtet werden, bevor man mit der Umsetzung beginnen könne. Hier stand dem Ortsbeirat Steve Jung von der Gemeindeverwaltung als Berater hilfreich zur Seite. Nachdem geklärt war, was in welchem Umfang wo möglich ist, konnte es unter Berücksichtigung des finanziellen Rahmens an die Bestellung gehen. Dabei wunderten sich die Ortsbeirat-Mitglieder, dass die Lieferzeiten für Spielgeräte aktuell länger sein können, als für Autos. Beim Einholen der Angebote und der Abwicklung des Bestellprozesses habe der stellvertretende Bauamtsleiter Raphael Philippi unterstützt. Die Tische und Bänke, die zusammen mit den Spielgeräten in den letzten Wochen nach und nach ihrer Bestimmung zugeführt werden konnten, seien in Eigenleistung hergestellt worden.

Auf dem Spielplatz am Marktplatz wurden folgende Ergänzungen vorgenommen: Die vorhandene Sitzgarnitur wurde renoviert, eine weitere Sitzgarnitur wurde neu aufgestellt, ein Doppelreck wurde aufgebaut, zwei Federwippen wurden zusätzlich aufgebaut, eine Nestschaukel wurde aufgebaut.

Auf dem Spielplatz Ober der Allwies sei eine Sitzgarnitur neu aufgestellt worden, eine Federwippe wurde zusätzlich aufgebaut und ein Kleinkindspielgerät wurde neu angeschafft.

"Der Ortsbeirat Weilmünster bedankt sich bei den Eltern für die rege Beteiligung und die vielen guten Ideen und bei der Gemeindeverwaltung für die Beratung, die Umsetzung und natürlich die Finanzierung", sagt Ortsvorsteher Christian Horn. "Den Kindern wünscht der Ortsbeirat viel Spaß bei der Nutzung und hofft, auch in der aktuellen Situation, dass die Spielplätze im Ort einen kleinen Teil dazu beitragen, diese, gerade für Familien schwierige Phase, etwas angenehmer zu gestalten."